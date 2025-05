Remigration summit, alta tensione nel Varesotto: pretattica sulla location e riunione solo al mattino

Gallarate (Varese) – Resta alta la tensione nel Varesotto per il Remigration summit, vertice delle forze dell’ultradestra xenofoba europea, annunciato per oggi, sabato 17 maggio. Ieri in Prefettura, a Varese, si è tenuto un vertice delle forze dell’ordine

A meno di sorprese dell’ultima ora, infatti, l’appuntamento si terrà al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, anche se ieri sera gli organizzatori hanno fatto sapere ai partecipanti che la location definitiva verrà comunicata via mail solo alle 6 di stamattina, con inizio programmato tra le 8.30 e le 9. Stando a quanto risulta, l’evento legato alla galassia dei suprematisti bianchi, che auspica il rientro forzato dei migranti nei rispettivi Paesi di origine, è stato anticipato al mattino per limitare il più possibile i problemi di sicurezza legati all’iniziativa: nello spazio culturale di proprietà comunale ma gestito da una società privata, sono attesi circa 400 esponenti di realtà di estrema destra provenienti da tutta Europa. Uno di loro, il danese Rasmus Paludan, fondatore di Stram Kurs («Linea Dura»), è sbarcato giovedì a Malpensa ed è stato espulso dopo poche ore per motivi di ordine pubblico. Altri otto, stavolta tedeschi, sono stati bloccati ieri mattina alla partenza dall’aeroporto di Monaco di Baviera: anche loro erano diretti in Italia per prendere parte alla manifestazione, ma la polizia tedesca li ha respinti al gate imponendo loro il divieto di viaggio (come i diretti interessati hanno fatto sapere su un profilo X).

Fino al tardo pomeriggio di ieri, il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha tenuto aperto il giallo sulla location: “Domani (oggi, ndr), deciderà la nostra Prefettura. Gallarate può essere una sede, ma ci sono anche altre location. Sono solo stati più bravi a tenerle nascoste”. E ancora: ieri mattina “è stato fatto un incontro ed è stato individuato anche un impianto sportivo che non si trova nella nostra provincia. Credo che domani mattina (oggi, ndr) si scioglieranno tutti i dubbi”.

In realtà, dubbi paiono essercene pochi, e probabilmente a quell’ora il Remigration Summit sarà già iniziato. “Sono d’accordo che ci sia qualsiasi iniziativa democratica e libera. Non capisco perché si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica – ha detto il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini –. Se qualcuno teme che l’immigrazione di massa sia un problema enorme e devastante, e io sono fra questi, deve poterlo esprimere”. “In questo Paese, grazie al cielo, esiste la libertà sia di esprimere il proprio parere, sia di manifestare. Per cui non vedo sinceramente quali possano essere i problem”, ha aggiunto il presidente della Regione Attilio Fontana. “Sono già contento che non sia a Milano – ha affermato dal canto suo il sindaco Giuseppe Sala –. Il tema dell’immigrazione è un tema delicato, che va affrontato tecnicamente, politicamente, che non si può liquidare con quattro battute. Invece mi pare che la volontà sia quella”.

Di certo, partiti e associazioni antifasciste non resteranno a guardare. Ampia l’adesione al presidio promosso da Anpi alle 18 a Busto Arsizio, davanti al monumento alla Resistenza e Deportazione. Mentre in mattinata un nuovo presidio è convocato proprio a Gallarate dal Pd, in piazza Libertà alle 11, a poca distanza dal teatro che potrebbe essere la sede scelta dall’ultradestra, nel pomeriggio alle 15 invece una terza iniziativa prenderà vita ancora a Busto Arsizio in piazza Garibaldi, organizzata dalla Rete provinciale antifascista. “Il Remigration summit va vietato – hanno detto ieri gli esponenti del Pd varesini, il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti - è un dovere impedire un raduno di razzisti che inneggia a odio e intolleranza”.

A Milano, ci saranno invece due contromanifestazioni. Alla prima, un presidio in piazza San Babila, dovrebbero presentarsi in 8-10mila, legati a più di 70 tra partiti, associazioni e sindacati: attesi, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Per la seconda, che preoccupa le forze dell’ordine, si parla di un migliaio di persone: la manifestazione con partenza da largo Cairoli è stata lanciata sul web come un corteo antifascista internazionale, anche se non è stata preavvisata alla Questura; di conseguenza, non si sa che tragitto intendano percorrere i partecipanti. I timori sono legati soprattutto all’arrivo di antagonisti da altre regioni e dall’estero, in particolare da Grecia e Francia.