Rasmus Paludan, estremista danese di desta, bloccato a Malpensa: “Voleva andare al Remigration Summit”

Milano, 15 maggio 2025 – Rasmus Paludan, 43 anni, politico danese di estrema destra, è stato bloccato questa mattina a Malpensa al suo ingresso in Italia per partecipare al Remigration Summit, il vertice dell'ultradestra europea.

Il suo nome era segnalato tra quelli dei passeggeri di un volo atterrato nell'hub milanese ed è stato raggiunto dagli agenti della Polaria non appena sbarcato e poi consegnato, come conferma la Questura di Varese, agli uomini della Digos che lo hanno identificato.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, Paludan ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, dove ha scritto: “Italia (Il prefetto di Varese): Altri si arrabbiano perché sei qui. Per questo motivo non puoi stare qui”.

Paludan, che ha annunciato che farà ricorso contro ogni provvedimento ufficiale che verrà emesso contro di lui, ha dichiarato di essere venuto in Italia per partecipare come spettatore al Remigration Summit 2025 che dovrebbe tenersi il prossimo sabato 17 maggio in una location che, però, non è stata ancora definita.

Rasmus Paludan

Laureato in giurisprudenza, con doppia cittadinanza danese e svedese, Rasmus Paludan nel 2017 ha fondato il partito di estrema destra Stram Kurs (‘Linea dura’) con posizioni anti-immigrazione molto radicali. Il partito non è mai entrato nel Parlamento svedese. E Paludan ha anche tentato di candidarsi in Svezia, ma senza successo. Pioniere dei roghi del Corano nel Nord Europa tra il 2019 e il 2023, è lui ad aver innescato la crisi diplomatica che portò la Turchia a rallentare il processo di adesione della Svezia alla Nato. La reazione turca era arrivata dopo che Paludan aveva bruciato una copia del testo sacro dell’Islam davanti all’ambasciata turca a Stoccolma nel gennaio del 2023. Quello è stato anche il suo ultimo rogo del Corano.

Il Remigration Summit

Non è ancora chiaro dove si terrà il Remigration Summit, che inizialmente era stato organizzato in un hotel di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Lo stesso hotel aveva poi scelto di non confermare la prenotazione lasciando il Summit senza una location. Gli organizzatori hanno sempre confermato che l'evento si sarebbe tenuto comunque nella data stabilita, ovvero il 17 maggio, dalle 14 alle 19.30.

La Prefettura di Varese, da giorni, è allertata per garantire "l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini” dato che non è escluso che gli organizzatori abbiano trovato un altro luogo dove tenere l'evento sempre in provincia di Varese. Lo stesso prefetto di Varese Salvatore Pasquariello aveva spiegato che “è un evento privato ed è quindi impossibile vietarlo”.