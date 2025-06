Innovazione tecnologica e sostenibilità. L’agricoltura di montagna guarda al futuro

Montagna e sfide del futuro. È il tema del convegno organizzato per venerdì dalle 9.30 all’ex convento di San Lorenzo da Uncem Lombardia (Unione nazionale Comuni, Comunità e Enti montani), in collaborazione con Fondazione Fojanini e Coldiretti Sondrio. Il convegno, “Dalla montagna al futuro: tradizione e sostenibilità in agricoltura“, anticipa la giornata regionale per le montagne. Un dialogo aperto tra amministratori, tecnici, esperti del settore e agricoltori per approfondire temi di stretta attualità, analizzarli da diversi punti di vista, individuare problematiche e opportunità con uno sguardo al futuro dell’agricoltura di montagna.

Il programma si aprirà con l’introduzione del presidente di Uncem Lombardia Tiziano Maffezzini: "È un momento di confronto – anticipa –. Ci troviamo in una fase cruciale perché siamo chiamati a scelte che avranno forti ripercussioni sul futuro dell’agricoltura e più in generale della montagna. Favorire la presenza dell’uomo nelle terre alte significa offrire opportunità, in particolare ai giovani, aprendosi all’innovazione tecnologica ma nel rispetto della tradizione e dell’ambiente. Solo attraverso una seria e approfondita valutazione, seguita da un dialogo franco con tutti gli attori, a cominciare dagli agricoltori, potremo gestire il territorio e renderlo attrattivo dal punto di vista economico favorendo la permanenza dei giovani, offrendo loro prospettive".

Interverranno poi il presidente della Provincia Davide Menegola, l’assessore regionale Massimo Sertori, i presidenti della Fondazione Fojanini Fernando Baruffi, di Coldiretti Sondrio Sandro Bambini e di Uncem nazionale Marco Bussone.

F.D’E.