Dormitorio rovente e vicino al depuratore. Interpellanza in Consiglio comunale

Non solo il loro dormitorio di fortuna in queste giornate di gran caldo si trasforma in una fornace dove è quasi impossibile resistere, ma lo stesso, in occasione dei recenti lavori per lo spostamento del ponte ferroviario, è stato spostato nei pressi del depuratore dove ci sono miasmi 24 ore al giorno. La questione, firmatario Michele Bernardi, è oggetto di una delle cinque interpellanze che il gruppo consiliare del PD porterà nella seduta del consiglio comunale di Sondrio di venerdì.