Lecco, grave anziana di 83 anni investita e trascinata da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Lecco, 24 giugno 2025 – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ma una automobilista l'ha travolta. Ora la pensionata di 83 anni è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è successo ieri sera in centro a Lecco, in corso Promessi sposi, vicino al palazzo del tribunale.

La dinamica

L'83enne stava attraversando la strada, la conducente di un'utilitaria non l'ha vista e l'ha investita: l'ha sbalzata sul cofano, trascinata per alcuni metri e poi scaraventata a terra sull'asfalto.

I soccorsi

Si è subito fermata a prestarle i primi soccorsi e ad allertare gli operatori del 112. In posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce rossa di Lecco. La situazione dell'83enne è parsa subito molto grave: ha riportato fratture e poltriaumi. E' stata stabilizzata, immobilizzata e poi trasferita d'urgenza in ospedale, al vicino Alessandro Manzoni di Lecco. È stata ricoverata in Terapia intensiva. La prognosi al momento è estremamente riservata. Dei rilievi del sinistro, per accertare dinamica e responsabilità, si stanno occupando gli agenti della Polizia locale.