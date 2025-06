Linkin Park oggi a Milano, il concerto all’Ippodromo si fa: scaletta e info utili per i 78mila fan in arrivo

Milano – Il giorno del concerto è arrivato e i fan dei Linkin Park possono tirare un sospiro di sollievo: questa sera, inizio previsto alle 20-45, la alternative-rock band nordamericana si esibirà all’Ippodromo La Maura di Milano. La data era fissata da tempo sul calendario ma l’annullamento del live a Berna dello scorso venerdì aveva fatto temere la medesima sorte per l’unica tappa italiana del From Zero Tour 2025. Nessun rinvio, invece. Ad oggi, infatti, l’entourage dei Linkin Park non ha comunicato variazioni al calendario e, a meno di improbabili sorprese dell’ultima ora, i 78.000 spettatori che hanno comprato il biglietto per il secondo sold-out stagionale degli I-Days potranno godersi lo spettacolo.

Emily ok

La nuova formazione dei Linkin Park, band alternative-rock fondata nel 1996 in California

La cantante Emily Armstrong, entrata in formazione lo scorso anno in sostituzione del leggendario Chester Bennington, morto suicida, ha dunque superato i problemi alle corde vocali che hanno causato il rinvio del concerto nella capitale elvetica ed è pronta a scatenare i fan italiani che hanno bruciato in 72 ore i ticket disponibili per l’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da via Ippodromo e dal Parco di Trenno in base alla tipologia del biglietto).

L’attesa dopo 8 anni

I Linkin Park, del resto, tornano sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto in Italia risale, infatti, al giugno del 2017 proprio agli I-Days. Il prossimo invece sarà tra un anno, il 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Questa sera, prima di loro, a scaldare l’atmosfera sarà la band heavy metal canadese Spiritbox anticipata dalla band alt-rock emo Jimmy eat worlD e dal rapper e produttore di New York Jpegmafia.

La scaletta

La set list non è ufficiale ma ricalca quella dei precedenti appuntamenti del From Zero tour. Ci potrebbero essere variazioni:

"Inception Intro A" "Somewhere I Belong" "Lying From You" "Crawling" "Two Faced" "New Divide" "The Emptiness Machine" "Creation (Intro A)" "The Catalyst" "Burn It Down" "Up From the Bottom" "A Place for My Head" "One step closer" "Break/Collapse" "Lost" "Overflow" "What I've Done" "Numb" "In the End" "Faint" "Resolution (Intro A)" "Papercut" "Let You Fade" "Heavy Is the Crown" "Bleed It Out"

L’apertura dei cancelli e gli ingressi

L'orario di inizio del concerto dei Linkin Park è alle 20.45, mentre l'apertura dei cancelli dell'Ippodromo La Maura è prevista per le 14.30 del pomeriggio (early entry e vip pack già a partire dalle 14.00). Ingresso da via Ippodromo (incrocio via Montale) per i possessori del biglietto standard (giallo), mentre entreranno dall’ingresso di via Lampugnano (Parco di Trenno) i possessori di biglietto From Zero Pit (rosso, per area sottopalco) deve entrare dal varco di via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno). Chi chi ha diritto all'ingresso anticipato (Golden Circle / Early Entry) entrerà da via Lampugnano (incrocio via Mafalda di Savoia); infine via Lampugnano 95 è l'indirizzo di riferimento per chi ha riservato il posto in Terrazza.

Come raggiungere La Maura

Il pubblico all'Ippodromo La Maura in occasione del concerto degli Imagine Dragons

L'Ippodromo La Maura è raggiungibile con la metropolitana utilizzando le fermate Lampugnano (M1), Lotto (M1 e M5), San Siro Stadio (M5). Alla fine del concerto saranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta e della stazione M1 di Uruguay. Come in altre occasioni, Atm potenzierà il servizio di trasporto pubblico, estendendo l’orario di funzionamento della metropolitana.