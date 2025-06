Il prof avatar

“Mi parli della rivolta dei Boxer”. Buio, nebbia in val Padana. A quanti, in uno dei tanti esami della carriera universitaria, sarà capitato di reagire con gli occhi sgranati e i sudori freddi sulla schiena di fronte a una domanda del tutto inattesa. Come se quell’argomento fosse estraneo al piano di studi previsto per quell’esame.

Dopo l’ultima invenzione dell’Università dell’Insubria questo inconveniente potrebbe accadere con molta meno probabilità. L’ateneo di Varese infatti ha creato il primo professore “avatar” d’Italia, ovvero una copia identica del docente di Big Data a cui gli studenti potranno rivolgersi in qualsiasi momento ricevendo risposte in tempo reale per chiarire un argomento prima di un esame o per approfondimenti.

Dall’ateneo spiegano che i vantaggi sono molteplici, soprattutto una risposta in tempo reale e nessuna barriera emotiva da parte degli studenti, consapevoli di interagire con un avatar. Sarà ma è lecito chiedersi cosa potrebbe accadere se uno studente particolarmente abile riuscisse a strappare al prof virtuale le domande prima dell’esame.

Tra un progredire della tecnologia e l’altro non è che poi, alla fine, gli avatar andranno a sostituire i prof in carne e ossa? E se una volta bocciati all’esame, gli studenti creassero “finti” avatar per insultare il prof virtuale senza che la loro vera identità venga scoperta? Tempi futuristici o futuribili con buona pace dei Boxer e della loro rivoluzione, che oggi più che mai ci sembrano reperti del pleistocene.