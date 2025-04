"L’Intelligenza artificiale? . Ci può aiutare"

Un consiglio "da esperto" su come aumentare la produttività, indicazioni sulla coltivazione maggiormente idonea in zona, notizie sul mercato, suggerimenti su modifiche o cambiamenti all‘attività dettati, anche, dal cambiamento climatico, "l‘Intelligenza Artificiale potenziale alleata anche nei campi. Non esaltiamola. Ma impariamo a conoscerla". Donne impresa Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza "a scuola" di IA all‘ultima riunione del coordinamento delle imprese al femminile. In collegamento l‘esperto Roberto Mazzei, in aula tante imprenditrici dei campi, a coordinare la segretaria Valeria Simona Chiesa e la responsabile interprovinciale Maria Antonia Ceriani (nella foto), titolare, a Corneliano Bertario di Truccazzano, dell‘azienda agricola modello e fattoria didattica Claudina. L‘idea di un approfondimento sul tema proprio di Ceriani, buona la partecipazione, "soprattutto in periodo di semina, quando è complesso allontanarsi dai campi". Il tema: "Sull‘intelligenza artificiale e l‘agricoltura c‘è molta resistenza. Eppure gli imprenditori agricoli fanno già ampio ricorso alla tecnologia, pensiamo solo ai droni o ai “nuovi” trattori. Io sono invece persuasa che un supporto possa arrivare, su molti fronti".

Ovvero? "La scelta delle colture. Qualche modifica alle stesse, magari dettata dal cambiamento di clima. E perchè no, l‘ottimizzazione del lavoro: inserendo dei dati relativi agli appezzamenti, alla zona, ai terreni, si possono avere suggerimenti interessanti". Il riscontro delle imprenditrici: "C‘è molto scetticismo, ed è sicuramente comprensibile. Ma non si tratta di sostituire cervelli, bensì di volgere a vantaggio del settore quanto la tecnologia offre. La partecipazione delle donne alle iniziative agritech è peraltro oltremodo importante". M.A.