Area ex Riello. Qualcosa ora si muove

Un polo multifunzionale, sostenibile e proiettato in avanti. Potrebbe essere questo il futuro della cosiddetta area ex Riello di Morbegno, ormai dismessa dopo la chiusura della fabbrica. Dopo numerosi incontri e un proficuo confronto tra la Provincia, Regione, le organizzazioni sindacali e la proprietà dell’ex area Riello (gruppo Carrier) si è giunti a delineare un’ipotesi sperimentale di "fertilizzazione" dell’area, nel caso in cui l’operazione di acquisizione da parte dell’ente provinciale dovesse concludersi positivamente. L’obiettivo è costituire e costruire uno spazio che non sia soltanto produttivo, ma anche inclusivo, fondato su servizi condivisi, sinergie tra aziende, sostegno alla formazione professionale e dialogo tra pubblico e privato.

Il progetto si configura come un intervento integrato di rilancio: un laboratorio territoriale che, attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, potrà trasformare l’ex area Riello in un polo multifunzionale, sostenibile e proiettato nel futuro. "Questo progetto era già nelle intenzioni della Provincia da un paio di anni ed è maturato anche attraverso la condivisione con le amministrazioni locali coinvolte, tanto da promuovere anche una scheda progettuale nell’ambito del programma dell’area interna della Cm Morbegno – dice Davide Menegola, presidente della Provincia -. Le nuove circostanze venutesi a creare possono consentire lo sviluppo di questa iniziativa senza dover occupare nuovo territorio. Grazie al dialogo costante con i sindacati, proprietà e i Comuni di Morbegno e Talamona, stiamo costruendo le basi per un nuovo modello di rigenerazione territoriale". "È una straordinaria opportunità poiché potrà avviare un processo di trasformazione del comprensorio industriale in un polo innovativo al servizio del sistema imprenditoriale, con particolare attenzione al sostegno delle start-up e formazione", così Patrizio Del Nero, sindaco di Morbegno.