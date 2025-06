La giovane cantante. Laura Pizio brilla nella trasferta tedesca di Sindelfingen

Il grande pubblico l’ha potuta apprezzare in tv a "Io canto generation", un programma Mediaset, poi tanti spettacoli canori e applausi. L’ultimo in ordine di tempo nella città tedesca di Sindelfingen gemellata con Sondrio. Parliamo della giovane Laura Pizio di Teglio. La quattordicenne valtellinese si è portata a casa il primo premio all’Internationalk Strassenfest, concorso canoro di musica italiana. La giovane si è esibita anche in classe durante l’ultimo giorno di scuola.