L’addio a Francesco Ambrogi, morto sui monti orobici: portava segni di fede

Aprica (Sondrio) – Una croce fissata su una roccia coronata di genziane e stelle alpine, una strofa del celeberrimo “Signore delle cime”, struggente canto dedicato a chi ha perso la vita su quelle vette così prossime al cielo, al paradiso. Di quella che era la sua più grande passione parla anche il manifesto funebre scelto dalla famiglia di Francesco Ambrogi, il 63enne di Aprica che domenica pomeriggio, durante un’escursione, è precipitato in una zona particolarmente impervia, situata tra il Bivacco Aprica, a 2227 metri di altitudine e il Dosso Pasò, a 2575 metri e non ha avuto scampo.

Originario di Villa di Tirano, Ambrogi da non molto era pensione dopo aver lavorato per anni alla ditta Della Cagnoletta di Albosaggia. Sposato con Elda e padre di due figli, Federica e Fabio - maestro di sci e sposatosi da poco più di una settimana - è ricordato da tutti come una persona gentile, pacata e sempre pronto a “scappare” in montagna, con uscite che ora si erano fatte più frequenti, proprio per il maggiore tempo libero a disposizione e che talvolta avevano come finalità anche quella di posizionare delle statue della Madonna in punti particolarmente visibili, a favore della sosta e della preghiera degli escursionisti più devoti.

Una vita tranquilla, insomma, la sua, tranquilla e sana, che nessuno mai avrebbe pensato si sarebbe potuta interrompere così bruscamente proprio su una montagna “di casa”. Purtroppo, però, quanto accaduto ad Ambrogi ricorda da vicino la tragedia che ha strappato ai propri cari Roberta Fognini, la donna di Tartano di 46 anni – madre di 2 figli - precipitata due domeniche fa dal pizzo Scala. Oggi alle 14.30 al santuario di Maria Ausiliatrice a S.Pietro il funerale di Ambrogi. La salma giungerà dall’abitazione di corso Roma dove è stata composta. La famiglia desidera ringraziare il personale Areu, Soccorso alpino, Sagf e tutti coloro che hanno partecipato ai soccorsi del proprio caro.