Elezioni comunali 2024 in Lombardia, i Comuni e i candidati sindaco

Milano, 8 giugno 2024 – Urne aperte, oggi, a Milano e in Lombardia. Ma anche in tutta Italia. Al voto sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23) sono chiamati i residenti di 961 comuni lombardi su 1.502.

La gran parte di questi paesi non arriva a 5mila abitanti. Raramente a diecimila. E soltanto in 37 superano la fatidica soglia dei 15mila che consente di andare al ballottaggio il 23 e 24 giugno, nel caso nessun candidato superi subito il 50% dei voti: sono il 3,9% del totale. E solo tre sono i capoluoghi chiamati alle urne: Pavia, amministrata dal centrodestra, Cremona e Bergamo, fin qui guidate dal centrosinistra.

Se le elezioni europee che si tengono contemporaneamente sono un test per il governo e per i leader nazionali, per le amministrative lombarde è soprattutto una prova di fiducia nella democrazia quotidiana, quella dei sindaci di comunità piccole, cui compete la gestione di servizi di base, vicini ai cittadini e direttamente misurabili.

Tutte le dodici province lombarde sono coinvolte nel voto amministrativo. La provincia con più Comuni alle urne è Bergamo: 164. Seguono Brescia con 143 e Pavia con 122. Quattro provincie sono sotto i cento Comuni: Como (87), Cremona (87), Varese (77) e Milano (68), mentre nelle restanti cinque province i Comuni al voto sono sotto quota cinquanta: Lecco (49), Lodi (46), Sondrio (46), Mantova (38) e Monza Brianza (30). Milano è la provincia con il maggior numero di Comuni sopra i 15mila abitanti (11), mentre a Lecco e a Sondrio i sindaci saranno eletti solo a turno unico.

A Bergamo (119.476 abitanti) il sindaco uscente, Giorgio Gori del Partito Democratico, non potrà ricandidarsi perché ha terminato il suo secondo mandato. Stessa situazione a Cremona (70.841 abitanti) dove Gianluca Galimberti, espressione del centrosinistra, ha guidato la città per dieci anni. A Pavia (70.380 abitanti), unico capoluogo lombardo governato dal centrodestra insieme a Sondrio, il sindaco uscente è Fabrizio Fracassi della Lega.

Questi i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti al voto: Albino (BG) con Sindaco uscente Fabio Terzi; Dalmine (BG) con Sindaco uscente Francesco Bramani; Romano di Lombardia (BG) con Sindaco uscente Sebastian Nicoli; Seriate (BG) con Sindaco uscente Cristian Vezzoli; Chiari (BS) con Vice Sindaco reggente Maurizio Libretti; Concesio (BS) con Sindaco uscente Agostino Damiolini; Ghedi (BS) con Sindaco uscente Federico Casali; Lumezzane (BS) con Sindaco uscente Josehf Facchini; Montichiari (BS) con Sindaco uscente Marco Togni; Cantù (CO) con Sindaco uscente Alice Galbiati; Mariano Comense (CO) con Sindaco uscente Giovanni Alberti; Casalpusterlengo (LO) con Sindaco uscente Elia Delmiglio; Porto Mantovano (MN) con Sindaco uscente Massimo Salvarani; Suzzara (MN) con Sindaco uscente Ivan Ongari; Cesano Boscone (MI) con Vice Sindaco reggente Salvatore Gattuso; Cormano (MI) con Sindaco uscente Luigi Gianantonio Magistro; Cornaredo (MI) con Commissario straordinario Laura Visone; Cusano Milanino (MI) con Sindaco uscente Valeria Lesma; Lainate (MI) con Sindaco uscente Andrea Tagliaferro; Novate Milanese (MI) con Sindaco uscente Daniela Maldini; Paderno Dugnano (MI) con Sindaco uscente Ezio Primo Casati; Peschiera Borromeo (MI) con Vice Sindaco reggente Stefania Accosa; Rozzano (MI) con Sindaco uscente Giovanni Ferretti De Luca; Settimo Milanese (MI) con Sindaco uscente Sara Santagostino Pretino; Trezzano sul Naviglio (MI) con Sindaco uscente Fabio Bottero; Agrate Brianza (MB) con Sindaco uscente Simone Sironi; Besana in Brianza (MB) con Sindaco uscente Emanuele Pozzoli; Bovisio Masciago (MB) con Sindaco uscente Giovanni Sartori; Concorezzo (MB) con Sindaco uscente Mauro Capitanio; Giussano (MB) con Sindaco uscente Marco Citterio; Muggiò (MB) con Sindaco uscente Maria Arcangela Fiorito; Malnate (VA) con Sindaco uscente Maria Irene Bellifemine; Samarate (VA) con Sindaco uscente Enrico Puricelli; Tradate (VA) con Giuseppe Bascialla.

Il Comune più piccolo al voto è Pedesina (SO) alle pendici del Monte Rotondo nelle Alpi Orobie Occidentali. Con 35 abitanti è il secondo Comune meno popolato d’Italia dopo il lecchese Morterone. Pedesina doppia in questa speciale classifica Maccastorta (LO) che di abitanti ne ha 63 e due Comuni pavesi, Villa Biscossi e Rocca de’ Giorgi, con 61 e 60 abitanti.

Il voto per i Consigli e i primi cittadini sarà anche un test inedito per alcune comunità. Saranno le prime elezioni, ad esempio, per Uggiate con Ronago, circa 6.700 abitanti un provincia di Como, uno dei nuovi Comuni istituiti nel 2024 in Lombardia a seguito di una fusione. Novità per il sistema elettorale dei comuni di Agrate Brianza (Monza), Casalpusterlengo (Lodi) e Concesio (Brescia), che, avendo superato la soglia dei 15mila abitanti al censimento del 2021, andranno al ballottaggio. Altri comuni hanno superato la soglia, stando almeno ai dati di anagrafe, ma quel che fa fede per l’applicazione della legge elettorale è proprio il censimento ufficiale, che cade ogni 10 anni. Tradizione mai modificata a partire dall’Unità d’Italia nel 1861. Cambiamenti anche per il comune di Casalmaggiore (Cremona), che però farà il percorso inverso di Agrate, Casale e Concesio: essendo sceso sotto la soglia dei 15mila residenti, vedrà la proclamazione del sindaco in un turno unico.