Elezioni comunali 2024 a Cremona e provincia, i Comuni e i candidati sindaco

Cremona, 8 giugno 2024 – Elezioni europee ed amministrative a Cremona e provincia: sono 87 i Comuni, tra cui anche il capoluogo di provincia che andranno al voto per l'elezione del loro primo cittadino, sabato 8 e domenica 9 giugno. Cremona, tra le altre cose, è anche l'unica amministrazione del territorio con più di 15mila abitanti in cui si svolgeranno le elezioni Comunali. Ciò significa che in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al ballottaggio, sabato 22 e domenica 23 giugno.

Sono sei i candidati alla carica di sindaco di Cremona, sostenuti da 14 liste in totale: Maria Vittoria Ceraso, Angelo Frigoli, Ferruccio Giovetti, Alessandro Portesani, Paola Tacchini e Andrea Virgilio.

L’ex assessore e consigliere comunale uscente Maria Vittoria Ceraso corre per la lista civica centrista Oggi per Domani - Ceraso sindaco.

Per il Partito di Alternativa Comunista si candida l’infermiere 54enne Angelo Frigoli, mentre l’ex consigliere di Forza Italia Ferruccio Giovetti ha l’appoggio della lista Sicurezza e Buonsenso per Cremona. Alessandro Portesani, 41enne fondatore della Cooperativa “Il Cerchio”, ex presidente della Cooperativa Santa Federici a Casalmaggiore e tra i fondatori della cooperativa “Ventaglio Blu”, è il candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste: Lista Civica Novità a Cremona, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati. Nota in città per il suo attivismo e le battaglie ambientaliste, Paola Tacchini corre con l’appoggio del Movimento 5 Stelle e della lista Cremona cambia musica. Andrea Virgilio, attuale vicesindaco e assessore al Territorio, Opere Pubbliche e Casa, è il volto del centrosinistra con quattro liste a sostegno: Cremona Sei Tu - Virgilio sindaco, Ps, Sinistra per Cremona Energia Civile e Fare Nuova Cremona Attiva.

Acquanegra Cremonese; Agnadello; Annicco; Bagnolo Cremasco; Bonemerse; Bordolano; Calvatone; Camisano; Cappella Cantone; Cappella de' Picenard; Capralba; Casalbuttano ed Uniti; Casale Cremasco-Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra; Casaletto Vapri; Casalmaggiore; Casalmorano ; Castel Gabbiano ; Casteldidone ; Castelleone , Castelverde , Castelvisconti , Cella Dati , Chieve , Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone; Crotta d'Adda , Cumignano sul Naviglio ; Derovere , Dovera; Fiesco; Formigara ; Gabbioneta; Binanuova ; Gadesco-Pieve Delmona ; Genivolta, Gerre de' Caprioli ; Gombito ; Grontardo ; Grumello Cremonese ed Uniti ; Gussola, Isola Dovarese, Madignano; Malagnino , Martignana di Po , Monte Cremasco ; Montodine ; Moscazzano ; Offanengo, Olmeneta, Ostiano; Paderno Ponchielli ; Pandino; Pescarolo ed Uniti ; Pessina Cremonese; Piadena Drizzona ; Pieranica ; Pieve d'Olmi ; Quintano ; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta Cremasca ; Ripalta Guerina; Rivarolo del Re ed Uniti ; Romanengo ; Salvirola ; San Bassano ; San Daniele Po; Scandolara Ravara ; Scandolara Ripa d'Oglio; Sergnano ; Solarolo Rainerio ; Soresina ; Sospiro ; Spinadesco; Spineda; Stagno Lombardo; Torlino Vimercati ; Tornata; Torre de' Picenardi ; Torricella del Pizzo ; Trigolo ; Vescovato ; Volongo ; Voltido.