Elezioni comunali 2024 in provincia di Lecco, i Comuni e i candidati sindaco

Lecco, 8 giugno 2024 – Lecchesi al voto per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali di 49 paesi su 84. Sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23, oltre che per eleggere gli eurodeputati, le urne aperte per decretare chi saranno gli amministratori locali per i prossimi cinque anni.

Ecco i 49 Comuni al voto: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzio, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Civate, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Erve, Garbagnate Monastero, Imbersago, Introbio, Lierna, Lomagna, Malgrate, Margno, Merate, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Monticello di Brianza, Oggiono, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Rogeno, Sirone, Suello, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago e Verderio. In lizza ci sono i candidati di 92 liste, ma in alcuni comuni la corsa non sarà contro gli avversari, bensì contro l'affluenza.

A Cassina Valsassina, Civate, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Margno, Moggio, Paderno d'Adda, Pagnona, e Sirone si svolgeranno infatti elezioni bulgare, con un solo aspirante prime cittadino, che tuttavia, per essere eletto, dovrà riuscire a chiamare ai seggi la metà più 1 degli elettori, pena il commissariamento.

A Merate, seconda città della provincia di Lecco, per numero di abitanti e per servizi, è sfida a tre. Si ripropone per il bis il sindaco leghista uscente Massimo Augusto Panzeri con Prospettiva per Merate, sostenuto da tutti i partiti di centrodestra. Lo sfidano il giovane Mattia Salvioni, a capo della lista civica di centrosinistra ViviAmo Merate allargata ad Azione, e il già sindaco per due mandati Dario Perego, che guida la civica di centrodestra Noi Merate, di cui fanno parte anche i renziani. I pentastellati non sono della partita: hanno anzi invitato gli elettori ad andare al mare.

Con la civica di centrosinistra Persona Ambiente e Comunità, l'uscente Filippo Galbiati tenta il tris a Casatenovo, che è il quarto centro più grosso del Lecchese, strategico anche perché confina con la provincia di Monza Brianza. Cercherà di spodestarlo l'avversario Angelo Perego di CasateSì, una lista in teoria puramente civica, ma in realtà sostenuta pure dagli esponenti di centrodestra, di Fratelli d'Italia in primis.

A Valmadrera, roccaforte della Dc prima e del centrosinistra poi, si cerca il successore di Antonio Rusconi, 65 anni, 39 dei quali come amministratore locale e politico nazionale. Il suo erede designato è Cesare Colombo di Progetto Valmadrera, che però non è sostenuto dai dem, che invece hanno condiviso il percorso del gruppo fino alla consiliatura che sta volgendo al termine. Lo sfidante è Alessandro Leidi di Ascolto Valmadrera, su cui punta tutto il centrodestra.

A Oggiono, settimo comune per popolazione, Chiara Narciso di Insieme per Oggiono punta a tenersi la fascia tricolore alla guida della compagine di centrosinistra. L'avversario da battere è Alessandro Negri di Alessandro Negri Sindaco, lista di centrodestra. Il candidato sindaco del centrodestra è di Fratelli d'Italia. All'ex sindaco e deputato leghista Roberto Paolo Ferrari è stato chiesto un passo indietro per rispettare gli accordi di spartizione delle candidature a livello provinciale.

Monticello Brianza ha meno di 5mila abitanti. Eppure per il centrodestra è ritenuto strategico. La sindaca uscente Alessandra Hofmann della civica di centrodestra Rinnoviamo Monticello è infatti la presidente della Provincia di Lecco uscente: cerca sia la riconferma in comune, sia in Provincia. Per lei si sono mobilitati i big nazionali e regionali della coalizione. La sfidante è Milena Mucci di Vivere Monticello, capogruppo di minoranza uscente.

Non si ripresenteranno ai loro cittadini 13 sindaci uscenti. Sono Patrizio Sidoti di Annone Brianza, Mirko Ceroli di Barzago, Roberto Combi di Cassina Valsassina, Ave Pirovano di Cremella, Silvano Stefanoni di Lierna, Flavio Polano di Malgrate, Giuseppe Malugani di Margno, Andrea Corti di Moggio, Paolo Brivio di Osnago, Renato Busi di Parlasco, Antonio Rusconi di Valmadrera, Paolo Lozza di Vercurago, Robertino Ettore Menega di Verderio. O hanno terminato i mandati utili, oppure preferiscono ritirarsi a vita privata.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, durante il suo discorso per la Festa della Repubblica, ha rivolto un appello al volto. "L’articolo 48 della Costituzione ci ricorda che ''Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico'', eppure questo dovere civico è sempre meno sentito: non possiamo dare la democrazia per scontata, mai! Dobbiamo sentire tutti l’imperativo morale di favorire la partecipazione dei cittadini al processo elettorale, unico modo per custodire la nostra democrazia”.