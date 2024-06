Elezioni comunali 2024 in provincia di Varese, i Comuni e i candidati sindaco

Varese, 8 giugno 2024 – Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno nel Varesotto, sono 77 i comuni che andranno al voto, complessivamente 321.386 abitanti, in 10 ci sarà un solo candidato sindaco, mentre a Tradate, tra i tre comuni – anche Malnate e Samarate – con più di 15 mila abitanti per i quali è previsto il ballottaggio, la sfida si concluderà subito al primo turno poiché sono due i candidati in corsa. Il comune più piccolo al voto è Duno con 144 abitanti, due i candidati, come il più grande, Tradate con 18834 abitanti. Complessivamente saranno allestite 286 sezioni, dalle urne usciranno i nomi di 77 sindaci e 878 consiglieri.

I dieci comuni in cui c’è un solo candidato sono nell’Alto Varesotto, sono Tronzano, il più piccolo, (225 abitanti) quindi, Azzio (743), Brusimpiano (1177), Caravate (2541), Cuvio (1633) e Porto Valtravaglia (2287), nei dintorni di Varese Crosio della Valle (596 abitanti), Lozza (1232), Ranco (1297) mentre il più popoloso tra i centri con un solo candidato è Casciago, 3588 residenti, in campo il sindaco uscente Mirko Reto. Nei 10 comuni al voto con un solo candidato esiste una preoccupazione, riguarda l’astensionismo, quindi da sconfiggere la disaffezione alla partecipazione, da raggiungere il quorum (40%) e il 50% dei voti validi per evitare il commissariamento. Il candidato unico di Caravate, il sindaco uscente Nicola Tardugno ha lanciato un appello e ha scritto una lettera ai suoi concittadini proprio per invitarli a recarsi alle urne.

Coalizioni di centrodestra e centrosinistra spaccate in due a Malnate. Corsa a quattro con due candidati di partito, ovvero Sandro Damiani (centrodestra con Fratelli d’Italia, Malnate Ideale, Lega Salvini premier e Forza Italia) e Nadia Cannito (PD e gruppi civici – Lista Maria Croci, La Malnate che verrà e Viviamo Malnate) e due candidati civici ma di area, cioè Irene Bellifemine, sindaco uscente (con Malnate Sostenibile, Irene Bellifemine sindaco per Malnate e Malnate in movimento) e Paola Cassina ex leghista (con Malnà la ghè, La cassina e Idee in Circolo).

A Samarate, la sfida è a cinque. Il leghista Enrico Puricelli vuole tenersi stretta la fascia tricolore: ci proverà con un centrodestra unito, che ha deciso di scommettere soltanto sui partiti – Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia – senza fare affidamento alle liste civiche. Tra gli avversari, c’è il centrosinistra riunito intorno ad Alessandro Ferrazzi: una coalizione composta da Partito Democratico, la civica Samarate Città Viva e i giovani under 30 di Giovamenti. Il Movimento Cinque Stelle punta invece tutto sul consigliere uscente di minoranza Alessio Sozzi. Poi, Luca Macchi si candida riproponendo il progetto “Samarate al Centro” e sceglie la corsa in solitaria, provando a riunire l’ala moderata cittadina. A chiudere, la sorpresa di “Samarate Insieme” firmata Alessandro Cenci, che ha dato vita a un gruppo che si è definito un Comitato di Liberazione.

Non ci sarà il ballottaggio a Tradate. A differenza degli altri comuni sopra i 15mila abitanti come Malnate e Samarate, qui sono solo due i candidati sindaco, che quindi si scontreranno direttamente già al primo turno. Nessuna civica si è aggiunta a quello che è il duello più ovvio possibile: centrodestra contro centrosinistra. Da un lato c’è il sindaco uscente Giuseppe Bascialla, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – Movimento Prealpino. Per il centrosinistra si presenta Pietro Vanzulli, sostenuto da Tradate futura, Partecipare sempre e Partito Democratico.

Ecco tutti gli altri Comuni al voto, con meno di 15mila abitanti. Arcisate - Arsago Seprio- Azzio-Bedero Valcuvia - Besnate – Biandronno- Bisuschio-Bodio Lomnago – Brebbia - Brinzio - Brunello-Brusimpiano - Buguggiate - Cadrezzate con Osmate – Cantello - Caravate - Cardano Al Campo - Carnago – Caronno Varesino- Casalzuigno-Casciago – Cassano Valcuvia- Castello Cabiaglio - Castelseprio – Castelveccana - Castiglione Olona - Castronno – Cavaria con Premezzo- Cazzago Brabbia - Comabbio - Crosio Della Valle – Cunardo - Curiglia con Monteviasco –Cuveglio - Cuvio - Dumenza-Duno – Ferrera di Varese - Gavirate- Gazzada Schianno-Germignaga-Gorla Minore-Gornate Olona – Grantola – Induno Olona- Ispra-Lozza - Maccagno con Pino e Veddasca – Marnate - Marzio – Mercallo - Mesenzana - Monvalle-Morazzone-Mornago - Olgiate Olona - Orino – Porto Valtravaglia - Rancio Valcuvia-Ranco - Sesto Calende -Solbiate Arno – Solbiate Olona - Taino- Ternate - Travedona Monate -Tronzano Lago Maggiore – Uboldo - Valganna - Varano Borghi- Vedano Olona – Venegono Inferiore - Viggiu' – Vizzola Ticino.