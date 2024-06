Elezioni comunali 2024 in provincia di Como, i Comuni e i candidati sindaco

Como, 8 giugno 20234 – Sono ottantanove i Comuni della provincia di Como che vanno al voto l'8 e il 9 giugno (rispettivamente dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23), per le elezioni amministrative, che si tengono in concomitanza con le Europee.

I due Comuni più popolosi sono Cantù, attualmente guidato da Alice Galbiati, e Mariano Comense, guidato da Giovanni Alberti. Tra gli altri comuni coinvolti ci sono Cermenate, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Rovellasca, Villa Guardia, Tremezzina, Argegno, Blevio e Torno. Mentre, i due comuni più piccoli sono Val Rezzo e Livo, con rispettivamente 158 e 165 abitanti.

I cittadini di Alzate Brianza torneranno alle urne dopo le dimissioni di massa e lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto lo scorso agosto. Attualmente, il comune è amministrato dal commissario prefettizio Domenico Roncagli.

Sarà, invece, la prima volta alle urne per il nuovo Comune di Uggiate con Ronago, nato dalla fusione dei Comuni di Ronago e Uggiate Trevano, approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia il 21 dicembre scorso.

In 24 Comuni c’è solo un candidato ed una lista: qui lo scoglio da superare è quello del “quorum” al 40% dei residenti: senza il loro voto – anche se con una sola lista – l’elezione non sarà valida.

A Cantù si sfideranno il sindaco uscente Alice Galbiati, supportata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Cantù Sicura; Antonio Pagani, con Pd e la civica Noi, e Cecilia Volontè con Cantù Civica. Nel caso nessuno dei tre arrivasse a superare il 50% delle preferenze al primo turno, si andrà al ballottaggio il 23 e 24 giugno.

A Mariano Comense, invece, sono solo due i candidati, per quello che in sostanza è diventato un ballottaggio “anticipato”. Il sindaco uscente Giovanni Alberti è sostenuto dal centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e da una lista civica Mariano Ideale. Il suo avversario è Stefano Poltronieri, in rappresentanza del Partito Democratico e di Mariano 2.0.

Gli altri Comuni comaschi al voto, con meno di 15mila abitanti sono: Albavilla; Albese con Cassano; Albiolo; Alserio; Alzate Brianza; Anzano del Parco; Argegno; Arosio; Bellagio; Bene Lario; Binago; Bizzarone; Blevio; Bregnano; Brenna; Cabiate; Cadorago; Canzo; Capiago: Intimiano; Carimate; Carugo; Caslino d'Erba; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo Bozzente; Cerano d'Intelvi, Cermenate; Cirimido; Claino con Osteno; Colonno; Colverde; Corrido; Cremia; Cucciago; Cusino; Dizzasco; Dongo; Faggeto Lario; Fenegro'; Figino Serenza; Fino Mornasco; Garzeno; Grandate; Laino; Lezzeno; Limido Comasco; Livo; Locate Varesino; Lomazzo; Longone al Segrino; Luisago; Lurago Marinone; Lurate Caccivio; Magreglio; Mariano Comense; Maslianico; Menaggio; Merone; Moltrasio; Monguzzo; Montano Lucino; Musso; Oltrona di San Mamette; Peglio; Pognana Lario; Ponte Lambro; Proserpio; Rezzago; Rodero; Rovellasca; Sala Comacina; San Nazzaro Val Cavargna; Schignano; Senna Comasco; Solbiate con Cagno;; Sorico; Stazzona; Torno; Tremezzina; Uggiate con Ronago; Val Rezzo; Valbrona; Valmorea; Veniano; Vercana; Vertemate con Minoprio; Villa Guardia e Zelbio.