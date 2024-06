Elezioni comunali 2024 a Bergamo e provincia, i Comuni e i candidati sindaco

Bergamo, 8 giugno 2024 – Non solo elezioni europee. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 (rispettivamente dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23) a Bergamo e in provincia si vota anche per eleggere il nuovo sindaco . Sono 164 i Comuni al voto, tra questi il capoluogo e altre quattro realtà sopra i 15mila abitanti: Albino, Dalmine, Romano di Lombardia e Seriate. Oltre a decine di Comuni di dimensioni medie, piccole (120 quelli sotto i cinquemila abitanti) o piccolissime: il più ‘micro’ tra i paesi che saranno chiamati alle urne è Cassiglio, con 111 residenti.

Diversi comuni arrivano al voto senza sindaco: ad Ambivere, Pagazzano e Comun Nuovo il primo cittadino si è dimesso ed è stato sostituito dal commissario prefettizio. Poi ci sono Lenna, Scanzorosciate e Onore, i cui sindaci sono stati eletti in Consiglio regionale e negli ultimi mesi il Comune è stato retto dai loro vice. In 35 paesi il sindaco non potrà più ricandidarsi perché al termine del secondo mandato, ma in base alle nuove regole che legano rielezioni e numero degli abitanti, 14 sindaci puntano al terzo mandato e 17 addirittura al quarto.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si procederà a un ballottaggio tra i due aspiranti sindaci più votati. L’eventuale secondo turno si terrà nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23, e di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle 15.

Dopo i due mandati consecutivi, il primo cittadino Giorgio Gori è in lizza per un seggio al parlamento di Strasburgo. Per la sua poltrona ci sono tre candidati pronti a sfidarsi.

La candidata del Partito Democratico dopo Giorgio Gori, sostenuta anche da Verdi, Sinistra Italiana +Europa e Psi, è Elena Carnevali, 59 anni. Già assessore alle Politiche sociali della giunta formata dal primo cittadino Roberto Bruni dal 2004 al 2009, dal 2013 al 2022 Elena Carnevali è stata eletta in Parlamento come deputata del Pd.

Il candidato presentato dal centrodestra (e quindi sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) è invece l'avvocato Andrea Pezzotta, 67 anni. Legale dei genitori di Yara Gambirasio, la tredicenne che è stata uccisa nel 2011 a Brembate di Sopra, è stato assessore all'Urbanistica del Comune di Bergamo dal 2009 al 2014.

Per il Movimento 5 Stelle c’è invece Vittorio Apicella: 60 anni. Professore di Psicologia all'istituto Mariagrazia Mamoli, è stato consigliere comunale dal 1988 al 1995 al Comune di Campagna (Salerno), dove è stato anche assessore al Bilancio, finanze e programmazione economica.

Tre candidati per la poltrona da sindaco ad Albino. Il primo è il leghista Daniele Esposito, 34 anni, avvocato, vicesindaco uscente (Lega, FI e civica Noi Albino). Lo sfida per il centrosinistra Paola Benigni (Benigni sindaco, In Albino e Futuro in Comune). Infine, Fabio Gualandris, 63 anni (Gente comune), molto noto per la sua attività negli ambienti musicali.

A Dalmine, il sindaco uscente leghista Francesco Bramani, 45 anni, avvocato, è sostenuto da Lega, FdI, FI e civica In Dalmine. A sfidarlo il capogruppo Pd Renato Mora, 57 anni. È attivo nell'associazionismo, nel mondo della rappresentanza, gestisce la storica stazione di servizio sulla statale ed è presidente provinciale in Ascom Bergamo di Figisc Confcommercio.

Quattro candidati e otto liste a Romano di Lombardia. Il centrodestra candida l’ex presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli (sostenuto da FdI, Lega e da Forza Italia con una civica). Ma alcuni pezzi di FdI hanno creato la lista Centrodestra per Romano che sostiene l’ex vicesindaco leghista Mario Suardi (insieme alla sua civica La città nelle tue mani e a Civici per Romano). Il centrosinistra dell’amministrazione uscente candida Paola Suardi, 45 anni, ex consigliera comunale e attiva nel sociale: a sostenerla ci sono la civica che porta il suo nome e il Pd. Alla sua sinistra c’è Luca Maria Valcarenghi, di Alleanza Verdi Sinistra, 45 anni, consulente marketing.

A Seriate battaglia per il centrodestra, che ha visto infine prevalere Fratelli d’Italia e il suo candidato, il vicesindaco uscente Gabriele Cortesi, 53 anni. È sostenuto FdI, Lega, dalla sua civica e da Seriate al Centro (che raggruppa Forza Italia e due altre civiche). La sfidante è Anna Piras, 62 anni, insegnante, , già consigliere comunale di opposizione tra il 2014 e il 2019, sostenuta dal circolo locale del Pd e dalle civiche Seriate Bene Comune e Sinistra per un’altra Seriate.

ADRARA SAN MARTINO

Adrara Unita – candidato sindaco Giorgio Valceschini AdrarAttiva – candidato sindaco Sergio Capoferri

ALGUA

Uniti per Algua- candidato sindaco Luigi Marconi

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Per una Cittadinanza Attiva Almennese Rinnovamento nella Continuità - candidato sindaco Alessandro Frigeni

ALMENNO SAN SALVATORE Per Almenno – Sarchielli Sindaco, candidato sindaco: Michele Sarchielli Spazio Comune – Lista civica Almenno, candidato sindaco: Alessandro Mauro Vanotti

AMBIVERE Noi di Ambivere Per la Comunità – Lorenzo Rota Sindaco, candidato sindaco: Lorenzo Rota

Insieme per Ambivere – Vittorio Leoni Sindaco, candidato sindaco: Vittorio Leoni

ANTEGNATE Insieme per Antegnate Candidato sindaco: Veronica Salvalaglio

Antegnate in Comune Candidato sindaco: Simone Nava

ARCENE Insieme per Arcene Candidato sindaco: Silvano Foresti Cambiamo Arcene Ravanelli Sindaco Candidato sindaco: Roberto Ravanelli

AZZANO SAN PAOLO Azzano in testaCandidato sindaco: Lucio De Luca

Insieme per Azzano Candidato sindaco: Alberto Candellero

SiAmo Azzano Candidato sindaco: Sergio Suardi

AZZONE

Bene comune. Azzone, Dezzo, Dosso Candidato sindaco: Mirella Cotti Cometti

Lista Pizzo Camino Candidato sindaco: Tarcisio Bettoni

BAGNATICA

Nuova Bagnatica Candidato sindaco: Roberto Scarpellini

BARBATA

Insieme per rinnovare Barbata Candidato sindaco: Vincenzo Trapattoni

BARIANO

Vivi Bariano Candidato sindaco: Andrea Rota

Futuro e Tradizione Candidato sindaco: Marino Lamera

BARZANA Dialogo e concretezza Candidato sindaco: Teodoro Merati

Insieme per Barzana Candidato sindaco: Maria Natalina Gambirasio

BERBENNO

Per Berbenno – Claudio Salvi Sindaco Candidato sindaco: Claudio Salvi

Noi per Voi – Manuel Locatelli Sindaco Candidato sindaco: Manuel Locatelli

BERZO SAN FERMO

Berzo San Fermo… oltre il 2000 Candidato sindaco: Luciano Trapletti

BIANZANO

Uniti per Bianzano Candidata sindaco: Nerella Zenoni

BOLGARE

Spazio Comune – Lista Civica Bolgare Candidato sindaco: Marco Esposito

Lega-Impegno Per Bolgare Candidato sindaco: Luciano Redolfi

BOLTIERE

Gente di Boltiere Candidato sindaco: Osvaldo Palazzini

Boltiere Futura Candidato sindaco : Gerardo Racano

BONATE SOPRA

Cittadini per Bonate Sopra, Ghiaie e Cabanetti Candidato sindaco: Nicola Angelini

Impegno Comune Candidato sindaco: Matteo Rossi

X Bonate Candidato sindaco: Maria Fantini

BONATE SOTTO

Centrodestra per BonateCandidato sindaco: Mangili Livio

Bonate Viva Candidato sindaco: Carlo Previtali

BOSSICO

Insieme per Bossico Candidato sindaco: Daria Schiavi

Bossico territorio e futuro Candidato sindaco: Marcello Barcellini

BRACCA

Bracca Viva andidato sindaco: Giacomo Gentili

BRANZI

Nuova Sorgente Candidato sindaco: Angelo Rossi

Branzi Rinascerà Candidato sindaco: Fabrizio Gianmaria

BREMBATE

Il Comune Amico – Il Futuro InsiemeCandidato sindaco: Luca Rosa

BRIGNANO GERA D’ADDA

Brignano al centro Candidato sindaco: Beatrice Bolandrini

Brignano che cambia Candidato sindaco: Marco Bonardi

PrimaVera Civica Candidato sindaco: Severina Allevi

BRUMANO

Resegone – Giovanni Manzoni sindaco Candidato sindaco: Giovanni Manzoni

BRUSAPORTO ViviBrusa Candidato sindaco: Maria Cristina Galizzi

Ricominciamo Candidato sindaco: Giovanni Luigi Rossi

CALCIO

DecidiperCalcio Candidato sindaco: Giuseppe Cigognani

Vivi Calcio Candidato sindaco: Marco Giacomo Gazzaniga

Insieme si Può Candidato sindaco: Marco Schieppati

CAMERATA CORNELLO

Impegnati per Camerata Cornello Candidato sindaco: Andrea Locatelli

Camerata nel Cuore Candidato sindaco: Francesca Giudici

CANONICA D’ADDA Un passo avanti Candidato sindaco: Riccardo Sonzogni

ColoriAmo Canonica

Candidato sindaco: Clara Previtali

CAPIZZONE

Capizzone in Comune Candidato sindaco: Michela Zuin

Progetto Insieme per Capizzone Candidato sindaco: Alessandro Pellegrini

CAPRINO BERGAMASCO Progetto Caprino candidato sindaco: Luca Tami

Caprino cambia Giulio Panza sindaco Candidato sindaco: Giulio Panza

CARVICO Lista civica – Con voi per Carvico Candidato sindaco: Locatelli Sergio

Lista civica – Prima i cittadini Candidato sindaco: Villa Cristina

CASAZZA

Orizzonte Comune Candidato sindaco: Renato Totis

ViviAmo CasazzaCandidato sindaco: Ettore Cambianica

Insieme x Casazza Candidata sindaco: Myriam Pesenti

CASIRATE D’ADDA

Casirate per TE Candidato sindaco: Silvia Leoni

Insieme per Casirate Candidato sindaco: Manuel Calvi

Un’idea in comune Candidato sindaco: Mario Donadoni

CASSIGLIO

Stella Alpina Candidato sindaco: Fabio Bordogna

CASTEL ROZZONE

Progetto comune: Castel Rozzone Candidato sindaco: Luigi Giovanni Rozzoni

CASTELLI CALEPIO

Lega Salvini Lombardia Candidato sindaco: Laura Chiari

Nuovi Orizzonti Adriano Pagani sindaco Candidato sindaco: Adriano Pagani

Sìamo Castelli Calepio – Elena Pagani sindacoCandidato sindaco: Elena Pagani

Terrabuona Candidato sindaco: Claudio Modina

CASTRO

La forza delle idee Candidato sindaco: Giorgio Gotti

InCastro Candidato sindaco: Patrizia Carizzoni

CAVERNAGO Progetto Cavernago Candidato sindaco: Giuseppe Togni

CAZZANO SANT’ANDREA Insieme per Cazzano Sant’Andrea – Lega Spampatti Sindaco Candidato sindaco: Sergio Spampatti

Lista Civica Uniti per Cazzano Sant’Andrea Candidato sindaco: Stefano Moretti

CENATE SOPRA

RinnoviAMO Cenate Sopra Candidato sindaco: Claudia Colleoni

CENATE SOTTO

Rilanciamo Cenate Candidato sindaco: Manuela Breno

Uniamo Cenate Candidato sindaco: Thomas Algeri

CERETE

Cerete FuturaCandidato sindaco: Cinzia Locatelli

CHIGNOLO D’ISOLA

Insieme per Chignolo Candidato sindaco: Daniel Esposito

Futuro e tradizione Candidato sindaco: Saul Ronzoni

Crespolini sindaco Candidato sindaco: Ramon Crespolin

CISERANO

Solidarietà e progresso per Ciserano Candidato sindaco: Caterina Vitali

Insieme per CiseranoCandidato sindaco: Cinzia Guarnieri

COLZATE

Per Colzate Candidato sindaco: Gian Lorenzo Spinelli

Rinnova Colzate Candidato sindaco: Attilia Mistri

COMUN NUOVO

Progetto Comun Nuovo Candidato sindaco: Ivan Rossoni

Alternativa per Comun Nuovo Candidato sindaco: Luca Parietti

CORNA IMAGNA

Valorizzare Il Territorio – Corna Imagna Candidato: Lodovico Locatelli

CORTENUOVA Arcobaleno futuro x Cortenuova Candidato sindaco: Giorgio Pozzoni

Obiettivo comune Cortenuova Candidato sindaco: Ambrogio Falchetti

COSTA DI MEZZATE

La Gente, Il Paese Candidato sindaco: Andrea Trapletti

COSTA SERINA

Diamoci una mano Candidato sindaco: Fausto Dolci

Da Costa a Costa Candidato sindaco: Jesus Cortinovis

COVO Progetto Covo-Capelletti sindaco Candidato sindaco: Andrea Capelletti

Obiettivo in comune – Lanzini sindaco Candidato sindaco: Silvio Lanzini

CREDARO Valsecchi sindaco Candidato sindaco: Giuseppe Valsecchi

Progetto Credaro Adriana Bellini sindaco Candidato sindaco: Adriana Bellini

CUSIO

Insieme per Cusio Candidato sindaco: Andrea Paleni

DOSSENA Impegno e servizio Dossena Candidato sindaco: Fabio Bonzi

ENDINE GAIANO Continuare per migliorare Candidato sindaco: Marco Zoppetti

Impegno Civico per Endine Gaiano Candidato sindaco: Sandro Giganti

ENTRATICO

Entratico Cambia Candidata sindaco: Silvia Belotti

Insieme per Entratico 2.0 Candidato sindaco: Andrea Epinati

FARA GERA D’ADDA

Lista civica per Fara e Badalasco Candidato sindaco: Raffaele Assanelli

Nuova proposta per Fara e Badalasco Candidato sindaco: Gianni Filotto

Rete civica Angelo Moleri sindaco Candidato sindaco: Angelo Moleri

FARA OLIVANA CON SOLA

Cresciamo Insieme Candidato sindaco: Sabrina Severgnini

Obiettivi Comuni Candidato sindaco: Matteo Seghezzi

FINO DEL MONTE

Progetto per Fino Candidato sindaco: Giulio Scandella

PerFINO Insieme Candidato sindaco: Marco Oprandi

FIORANO AL SERIO

Insieme per Fiorano Candidato sindaco: Andrea Bolandrina

Tutti per Fiorano Candidato sindaco: Giovanni Martinelli

Centro Destra Unito per Fiorano Al Serio – Masserini Sindaco Candidato sindaco: Marco Masserini

FONTANELLA

Concretezza e Continuità Candidato sindaco: Mauro Brambilla

Lista Civica Biancullo Sindaco Candidato sindaco: Celenia Biancullo

FONTENO

Il Basol Candidato sindaco: Fabio Donda

FOPPOLO

Per Foppolo Candidato sindaco: Gloria Carletti

Foppolo 2024 Lista civica Candidato sindaco: Eli Pedretti

GANDELLINO

Uniti nel rinnovamento Candidato sindaco: Flora Fiorina

GANDOSSO

Insieme per Gandosso-Lega Candidato sindaco: Alberto Maffi

Progetto Gandosso Candidato sindaco: Andrea Maffi

GAVERINA TERME

Gaverina Terme Sostenibile Candidato sindaco: Alex Amaglio

GHISALBA

Continuità e Rinnovamento Candidato sindaco: Gianluigi Conti

Per Ghisalba Candidato sindaco: Joskaluca Camosino

GORLAGO

Civica 24-Attivi per Gorlago Candidato sindaco: Laura Ferretti

Lega, Uniti per GorlagoCandidato sindaco: Maria Elena Grena

GORLE

Innovazione e Tradizione per Gorle Candidato sindaco: Manuele Miceli

Per una Gorle migliore Candidato sindaco: Roberto Filisetti

Uniti per Gorle Candidato sindaco: Giovanni Testa

GRASSOBBIO

Andiamo Avanti insieme Manuel Bentoglio sindaco Candidato sindaco: Manuel Bentivoglio

Cambiamo Insieme Grassobbio Candidato sindaco: Stefano Nozza

GRONE Forza Grone Candidato sindaco: Enrico Agazzi

GRUMELLO DEL MONTE

Lega Salvini Lombardia Candidato sindaco: Lino Brevi

Prospettiva Grumello Candidato sindaco: Floriano Caldara

X Grumello – Ravelli sindaco Candidato sindaco: Simone Ravelli

ISOLA DI FONDRA Comune bene comune Candidato sindaco: Carletto Forchini

ISSO

Progetto Isso Candidato sindaco: Rocco Maccali

Viviamo Isso Candidato sindaco: Giuseppe Donati

LALLIO

Insieme con Lallio Candidato sindaco: Sara Peruzzini

Lallio e poi Candidato sindaco: Massimo Mastromattei

Un’idea per Lallio Candidato sindaco: Fabio Midali

LENNA Impegno e passione per Lenna Candidato sindaco: Remo Calegari

LEVATE Nuova proposta per Levate Candidato sindaco: Paola Agazzi

Uniti per Levate Candidato sindaco: Giulio Colombo

LevateSì insieme si cresce Candidato sindaco: Desdemona Pinotti

LOVERE L’Ago di Lovere Candidato sindaco: Gianluigi Conti

Lovere Domani Candidato sindaco: Claudia Taccolini Lovere per tutti Candidato sindaco: Davide Corti

Ferrari Sindaco Candidato sindaco: Paolo Ferrari

LURANO

Lega Candidato sindaco: Ivan Riva

Idea comune Candidato sindaco: Dimitri Bugini

LUZZANA

Lasciamo traccia Candidato sindaco: Loris Rodigari

Continuità e innovazione 3.0 Candidato sindaco: Ivan Beluzzi

MADONE Viviamo Madone – Il Cambiamento Candidato sindaco: Manuela Madone

Lista Civica Per Madone Candidato sindaco: Massimo Mangili

MARTINENGO Innovazione civica Martinengo Candidato sindaco: Pasquale Busetti

Mario Seghezzi sindaco – Centrodestra Martinengo Candidato sindaco: Mario Seghezzi

MISANO GERA D’ADDA

Lega Misà Candidato sindaco: Daisy Pirovano

SìAmo Misano Candidato sindaco: Ivan Tassi

MOIO DE’ CALVI

Moio nel cuore Candidato sindaco: Alessandro Balestra

MONASTEROLO DEL CASTELLO

Insieme per Monasterolo Candidato sindaco: Gabriele Zappella

MONTELLO

Lista Elvira Borali Sindaco Candidato Sindaco: Elvira Borali

Aria Nuova Candidato Sindaco: Eugenio Beccalli

Uniti Per Montello Candidato Sindaco: Marco Quarenghi

MORENGO Insieme per Morengo Candidato sindaco: Amilcare Signorelli

Viviamo Morengo Candidato sindaco: Alessandra Ghilardi

Il Paese che vogliamo Candidato sindaco: Cristian Locatelli

Cittadini al centro Candidato sindaco: Laura Gualandris

MORNICO

Lista Civica SiAmo Mornico Candidato sindaco: Eugenio Cerea

MOZZANICA

Generazione Mozzanica Candidato sindaco: Giulia Pelizzari

Per Mozzanica Candidato sindaco: Simone Piana

OLMO AL BREMBO

Insieme per Olmo Candidato sindaco: Carmelo Goglio

ONORE

Innanzitutto Onore Candidato sindaco: Ettore Schiavi

ORIO AL SERIO

Lista Orio futura Candidato sindaco: Gianluigi Pievani

Lista Orio Viva Candidato sindaco: Alessandro Colletta

ORNICA

Vivere a Ornica Candidato sindaco: Ambrogio Quarteroni

OSIO SOPRA

Osio Insieme Candidato sindaco: Maurizio Rondi

Vivere Osio Candidato sindaco: Luca Colleoni

OSIO SOTTO

La Margherita Candidato sindaco: Corrado Quarti

Radici e futuro Candidato sindaco: Eugenio Maffeis

PAGAZZANO

Pagazzano intesa comune Candidato sindaco: Raffaele Moriggi

PARRE

Progetto Parre Candidato sindaco: Omar Rodigari

Parre vive in te Candidato sindaco: Francesco Ferrari

PEDRENGO

Uniti per il cambiamento 2.0 Candidato sindaco: Simona D’Alba

PEIA

Insieme per Peia Candidato sindaco: Christian Bertocchi

Lista Civica per Peia Candidato sindaco: Santo Marinoni

PIARIO Bene Comune Candidato sindaco: Ivan Colombo

Piario in Testa Candidato sindaco: Francesco Zanotti

PIAZZA BREMBANA

Uniti per cambiare Candidato sindaco: Leone Gervasoni

Riviviamo Piazza Candidato sindaco: Gian Pietro Balestra

Piazza in Valle Candidato sindaco: Stefano Ambrosioni

PIAZZATORRE Per Piazzatorre Candidato sindaco: Valeriano Bianchi

POGNANO Alternativa per Pognano Candidato sindaco: Luca Testa

Un futuro per Pognano Candidato sindaco: Giacinto Testa

Lega Candidato sindaco: Giuseppe Vanoli

PONTE NOSSA CambiAMO Nossa Candidato sindaco: Anna Frattini

Ponte Nossa in Comune Candidato sindaco: Stefano Mazzoleni

PONTERANICA

Ponteranica al centro Candidato sindaco: Luca Tironi

Ponteranica in comune Candidato sindaco: Susanna Pini

Un futuro per Ponteranica Candidato sindaco: Francesco Mastrorocco

PONTIDA Viviamo Insieme Pontida – Lista Civica Candidato sindaco: Davide Cantù

Lega Vanalli Sindaco Candidato sindaco: Pierguido Vanalli

Pontida Federalismo e Autonomia Candidato sindaco: Francesca Losi

PONTIROLO NUOVO Cambiamo insieme Legnano Sindaco Candidato sindaco: Barbara Legnani

Uniti per Pontirolo Candidato sindaco: Erika Bertocchi

Impegno e innovazione per Pontirolo Candidato sindaco: Paolo Invernizzi

PRADALUNGA Idee in Comune Candidato sindaco: Natalina Valoti

Pradalunga Futura Candidato sindaco: Alessandro Bergamelli

PREMOLO

Uniti per Premolo Candidato sindaco: Omar Seghezzi

PRESEZZO

Progetto Presezzo – Bellini Sindaco Candidato sindaco: Ivan Bellini

Presezzo con Te – Per il Bene Comune Candidato sindaco: Luca Arzuffi

RANICA

Proposta per Ranica Candidato sindaco: Sergio Parma

Ranica che vorrei – costruiamo il futuro Candidato sindaco: Luca Damiani

RANZANICO CambiAmo Ranzanico Candidato sindaco: Angelo Pizzighini

Insieme per Ranzanico Candidato sindaco: Renato Freri

RIVA DI SOLTO

Onda nuova per Gargarino Riva Zorzino Candidato sindaco: Lorenzo Lazzari

Vivi la collina Candidato Sindaco: Vigilio Negrinotti

ROGNO Rogno Sogno Comune Candidato sindaco: Cristian Molinari

Orizzonte Comune Candidato sindaco: Felice Franzoni detto Valerio

RONCOBELLO

Viviamo Roncobello Candidato sindaco: Ilaria Rovelli

RONCOLA

Roncola per il Futuro Candidato sindaco: Andrea Rota

Roncola Insieme Candidato sindaco: Rota Augusto

ROTA D’IMAGNA

Con Rota in Comune Candidato sindaco: Giovanni Paolo Locatelli

ROVETTA

Obiettivo Rovetta Candidato sindaco: Mauro Marinoni

SANTA BRIGIDA

I giovani per il futuro Candidato sindaco: Manuel Rossi

SANT’OMOBONO TERME

Insieme per Continuare Candidato sindaco: Ivo Manzoni

Uniti Per Cambiare Candidato sindaco: Maria Teresa Sibella detta Mimi

Sant’Omobono Connessa Candidato sindaco: Demis Todeschini

SARNICO Centro destra unito Sarnico Candidato sindaco: Giorgio Bertazzoli

Sarnico X Sarnico Candidato sindaco: Vigilio Arcangeli

SCANZOROSCIATE

Centrodestra Scanzorosciate Migliorini Candidato sindaco: Andrea Migliorini

Proposta per Scanzorosciate – Impegno comune Candidato sindaco: Paolo Colonna

SCHILPARIO Schilpario protagonista Candidato sindaco: Onorino Bonaldi

Vivi Schilpario Candidato sindaco: Claudio Agoni

SEDRINA Noi per Voi Lara sindaco Candidato sindaco: Lara Damiani

Impegno Comune Candidato sindaco: Stefano Micheli

SELVINO

Selvino in comune Candidato sindaco: Maurizio Remo Acerbis

Un futuro per Selvino Candidato sindaco: Andrea Santopietro

SONGAVAZZO

Ideale comune Candidato sindaco: Giuliano Covelli

SOTTO IL MONTE

Giovanni XXIII Lista civica Sotto il Monte Giovanni XXIII Candidato sindaco: Denni Chiappa

Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII Candidato sindaco: Giuliano Ballistreri

Essere Sotto il Monte Giovanni XXIII Candidato sindaco: Deborah Biffi

SPINONE AL LAGO Semplicemente Spinone il mio paese Candidato sindaco: Simone Scaburri

SPIRANO Yuri sindaco di Spirano – Lega Salvini Lombardia Candidato sindaco: Yuri Grasselli

Olga Iaconis sindaca – Spirano in movimento Candidato sindaco: Olga Maria Iaconis

STEZZANO

Stezzano Futura Candidato sindaco: Simone Tangorra

Stezzano innovazione e tradizione Candidato sindaco: Giovanni Calabria

Progetto Stezzano Candidato sindaco: Paolo Giorgetti

SUISIO

Sìamo Suisio – Bertuetti – Lega Suisio Candidato sindaco: Edoardo Bertuetti

Suisio partecipa Candidato sindaco: Giuseppe Rossi

TALEGGIO

Insieme per Taleggio Candidato sindaco: Gianluca Arnoldi

TAVERNOLA BERGAMASCA

Tavernola al centro Candidato sindaco: Roberto Martinelli

Tavernola al futuro Candidato sindaco: Ioris Pezzotti