Elezioni comunali 2024 in provincia di Sondrio, i Comuni e i candidati sindaco

Sondrio, 8 giugno 2024 – Si torna alle urne anche in provincia di Sondrio, sabato 8 e domenica 9 giugno (rispettivamente dalle 15 alle 23 e dalle 7 alle 23), per le elezioni europee e per quelle amministrative. In Valtellina e Valchiavenna i Comuni chiamati a rinnovare il sindaco sono 46, tra questi vi sono anche i capoluoghi di mandamento Tirano, Morbegno e Chiavenna. Nessuno con popolazione superiore ai 15mila abitanti perciò le elezioni avverranno tutte in un unico turno.

I CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO

Nel Comune capo-mandamento, a sfidarsi il primo cittadino uscente, Luca Della Bitta (Vivi Chiavenna), alla ricerca del terzo mandato consecutivo, e Renato Lupoli (Chiavenna Domani).

A Morbegno si cerca un sostituto per Alberto Gavazzi, che ha deciso di cessare la propria esperienza amministrativa dopo solo 5 anni di governo. A sfidarsi sono Franco Marchini (Noi per Morbegno), attuale assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport, e Patrizio Del Nero (Morbegno - Del Nero sindaco), sindaco uscente di Albaredo per San Marco.

TUTTI I COMUNI

Ad Albaredo per San Marco c'è un candidato sindaco unico. Si tratta di Matteo Del Nero (Albaredo). Per essere eletto avrà bisogno che il 40% degli aventi diritto al voto si sia recato alle urne e che almeno il 50% dei voti espressi sia valido.

Juri Girolo (Andalo Futura) punta al tris. Il sindaco uscente è l'unico candidato.

A Berbenno di Valtellina la sfida è a due: il sindaco uscente, Valerio Fumasoni (Berbenno Domani), in carica dal 2014, mentre dall'altra Carlo Negri (Meno tasse comunali).

A Bianzone dopo due mandati il sindaco Alan Delle Coste ha deciso di non ricandidarsi. Agli elettori si presenta Christian Sertorio (Siamo Bianzone).

Valter Sterlocchi (Insieme per Buglio) ci riporva. Sulla sua strada l'ex vicesindaco e assessore Cristian Azzalini (Siamo Buglio), uscito dalla maggioranza proprio per candidarsi come primo cittadino.

A Caiolo il sindaco uscente Primavera Farina lascia dopo un solo mandato. Si candidano l'attuale vicesindaco Pietro Bianchini (Insieme si può) e Nicola Pelosi (Caiolo per il cambiamento).

A Caspoggio, Arif Negrini (Ricominciamo insieme) torna a sfidare il sindaco uscente Danilo Bruseghini (Caspoggio c'è qualcosa in cui credere).

Il sindaco Andrea Pellerano (Uniti per Pellerano) può ripresentarsi agli elettori per la quarta volta consecutiva. E non ha sfidanti.

A Castione Andevenno, Franchetti ha preferito non ricandidarsi per il quarto mandato. A raccoglierne il testimone si presenta Daniele Giana (Cresci Castione), vicesindaco e assessore uscente. Non ci sono sfidanti.

Il sindaco uscente Nello Oberti (Vicini alla gente) si candida per la quarta volta consucutiva a guidare il paese.

A Chiuro la sfida è a tre. Tiziano Maffezzini (Rinnovamento e continuità per Chiuro), sindaco dal 2009, cerca il quarto mandato consecutivo contro Mauro Redaelli (Insieme possiamo) e Lorenzo Giana (Per un libero Comune con te Lorenzo Giana).

Il quarto Comune meno popoloso della provincia di Sondrio tra quelli chiamati alle urne deve scegliere tra il sindaco uscente Basilio Lipari (Un impegno concreto Cino) e Giovanni De Pedrina (Siamo Cino). Lipari è alla ricerca del quinto mandato da primo cittadino (terzo consecutivo).

A Colorina, il sindaco Doriano Codega (Insieme per Colorina) punta al quarto mandato consecutivoA sfidarlo il giovane Luca Taccogna (Colorina che cambia).

A Delebio a fronteggiarsi sono il sindaco uscente Erica Alberti (Riviviamo Delebio) ed il suo predecessore Marco Ioli (Delebio Insieme), primo cittadino dal 2009 al 2019.

La strada di Emanuele Nonini (Esperienza e Rinnovamento - Dubino Nuova) per il terzo mandato consecutivo da sindaco di Dubino passa dalla sfida con l'ex europarlamentare leghista Jonny Crosio (Dubino Futura).

Sfida tra sindaci a Faedo Valtellino. Franco Angelini (Vivi Faedo) cerca il terzo mandato consecutivo contro Giordano Caprari (Per Faedo Valtellino), suo predecessore.

È Faustino Bertolini (Insieme per vivere Forcola) l'unico candidato sindaco a Forcola.

Dopo 5 anni di governo Monica Taschetti (Progetto Fusine) ci riprova. È lei l'unico candidato sindaco.

A Gordona la sfida è tra il sindaco uscente Mario Guglielmana (Gordona nel cuore), alla ricerca del terzo mandato e Fausto Guglielmana (Per Gordona con Gordona).

A Grosio, il sindaco uscente Gian Antonio Pini (Grosio un bene Comune) si ripresenta agli elettori. Questa volta la sfida è con Domenica Besserghini (Grosio è futuro).

A Grosotto dopo 5 anni di governo il primo cittadino Giuseppe Saligari ha scelto di non ricandidarsi. A sfidarsi sono l'ex sindaco Guido Patelli (Grosotto bene comune) e Antonio Sala Della Cuna (Grosotto 2024).

A Lanzada si sfidano il sindaco uscente Christian Nana (Lanzada 2029) ed il suo predecessore Marco Negrini (Lanzada Valmalenco Domani).

Annamaria Saligari (Insieme si può cambiare Lovero), sindaco dal 2009, ci riprova. Lo sfidante è Luca Marras, candidato sindaco della lista Alternative per Lovero.

Il sindaco Paolo Vittore Cipriani (Uniti per Mese) cerca la riconferma. A sfidarlo il consigliere comunale uscente di minoranza Alessio Edmondo De Stefani (Mese solidale).

Barbara Baldini non si ricandida a Montagna in Valtellina. Il candidato unico è Roberto Menegola (Menegola per Montagna).

Nel secondo Comune meno popoloso d'Italia i candidati sindaci sono addirittura due: Fabio Ruffoni (Insieme per Pedesina) e Giorgio Tarabini (Pedesina cogli l'attimo).

A Piantedo la sfida è a tre: si sfidano il sindaco uscente Fabiana Pinoli (Valorizziamo insieme Piantedo) ed il suo predecessore Mirco Barini (Nuova generazione Piantedo). Con loro anche Sonia Barini (Qui Piantedo).

A Piateda sono due ex sindaci a contendersi il comune. L'attuale primo cittadino Simone Marchetti (Piateda Aperta), in carica dal 2019, e Martina Simonini (Siamo Piateda), alla guida dal 2004 al 2009.

A Piuro si corre per raggiungere il quorum. Il sindaco Omar Iacomella (Piuro Insieme) è l'unico candidato. È alla ricerca del terzo mandato consecutivo.

A Poggiridenti è una corsa a tre. Il sindaco uscente Giovanni Piasini (Pogginsieme), in carica dal 2014, si sfida con Flavio Valesini (Risvegliamo Poggi) ed Ernesto Mottolini (Impegno per Poggiridenti).

A Ponte in Valtellina, il sindaco uscente Rino Vairetti non si ricandida. Si presentano agli elettori Federico Corona (Continuiamo insieme per Ponte) e Franco Biscotti (Ponte Prossimo).

A Postalesio, il sindaco Federico Bonini (Rinnoviamo insieme Postalesio) è alla ricerca del suo sesto mandato, il quarto consecutivo. A sfidarlo Dario Cattaneo (Più Postalesio).

Il sindaco uscente Davide Tarabini (Bene Comune) è alla ricerca del terzo mandato consecutivo. Lo fa con un gruppo rinnovato. Per la prima volta ha uno sfidante: Antonio Venezia (Amministrare Insieme).

Dopo 15 anni di governo Marco Ferrè lascia la mano. A sfidarsi per diventare il nuovo sindaco di Rogolo sono Johnny Oregioni (Tu per Rogolo) e Roberta Dugoni (Siamo Rogolo).

Dopo due mandati da sindaco Michele Rossi ha scelto di ritirarsi dalla vita amministrativa. Al suo posto, il giovane Livio Scaramella (Tüc Insema), unico candidato alla poltrona di primo cittadino.

A Sernio, l'unico candidato sindaco è Severino Bongiolatti (Dimensione paese), primo cittadino dal 2019.

A Sondalo, il sindaco uscente Ilaria Peraldini (Obbiettivi in Comune), in carica dal 2019, sfida il precedessore Luigi Grassi (Siamo Sondalo), primo cittadino dal 2009 al 2019.

A Torre di Santa Maria, il sindaco uscente Giovanni Gianotti (Noi con Voi Torre di Santa Maria), in carica dal 2019, si ripresenta agli elettori. Si tratta dell’unico l'unico candidato.

Dopo gli ultimi 5 anni da primo cittadino Gianbattista Pruneri (Insieme per Tovo) si ricandida come sindaco. Per lui sarebbe il quarto mandato.

Dopo 5 anni di governo Maurizio Papini (Traona un Comune per tutti) si ripresenta agli elettori per continuare nel suo mandato da sindaco. A sfidarlo c'è Angelo Catanzariti (Traona Viva - lista civica).

A Tresivio, il sindaco Ferdinando Baruffi (Tresivio aperta) è alla ricerca del suo sesto mandato, il quarto consecutivo. A sfidarlo c’è Maurizio Gianoncelli (Tresivio unita).

Il sindaco uscente Flavio Oregioni lascia dopo due mandati. A contendersi la sua poltrona sono in due: Alessio Della Bitta (Verceia Unita) e Luigi Ghelfi e (Insieme per Verceia).

A Vervio l'unico candidato sindaco è l'assessore uscente Enrico Ciampini (Vivi Vervio)