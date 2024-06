Elezioni comunali 2024 in provincia di Monza e Brianza, i Comuni e i candidati sindaco

Monza, 8 giugno 2024 – L’8 ’e il 9 giugno, si andrà a votare in 31 comuni della provincia di Monza e Brianza: non solo per il Parlamento europeo, ma anche per eleggere sindaco e consiglio comunale. Doppio turno (il 22 e 23 giugno) previsto in sei comuni superiori a 15mila abitanti: Agrate Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano, Muggiò e Besana Brianza.

Ballottaggio possibile per la prima volta ad Agrate, che ha sfondato la soglia dei 15mila abitanti e ha tre candidati in lizza per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Il sindaco uscente, Simone Sironi, 50 anni, ricercatore universitario, tenta il bis sostenuto da tre liste di centrosinistra (Insieme per Agrate, Pd e Agrate Futura); dovrà vedersela con Luigi Porta, 71 anni, commercialista, progressista alla guida della Civica Agratese e Massimo Bosisio, 61 anni, manager, oggi consigliere di opposizione e aspirante primo cittadino di centrodestra che si presenta sotto le insegne di Agrate Ideale più i tre partiti della coalizione: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Ad Albiate sono in tre a correre per la poltrona di sindaco, di cui due di centrodestra, che si presenta diviso al test delle urne. Gabriel Usai, classe 1988, è il candidato sindaco del centrodestra in rappresentanza di Forza Italia, Fratelli d’Italia, della lista civica SiAmo Albiate e dell’Udc. Dovrà vedersela con l’assessore Yuri Volpi, sostenuto dalla sola Lega, e con Vanessa Gallo, candidata del centrosinistra di Uniti per Albiate.

Ad Aicurzio il sindaco uscente, Matteo Raffaele Baraggia, 53 anni, imprenditore, corre in solitaria. Per lui è un remake, dopo che il centrosinistra aveva già dato forfait cinque anni fa. E' già stato primo cittadino nel 2004 e nel 2009, e ora tenta il quarto mandato alla testa di ‘Per Aicurzio’, a sostenerlo l'intero centrodestra: Fratelli d'Italia, il suo partito, Lega e Forza Italia.

A Barlassina sono tre gli aspiranti sindaco che corrono per le elezioni comunali: Daniela Morisi, Claudio Trenta e Paolo Vintani. Daniela Morisi, da due mandati assessora ai Servizi Sociali nella giunta di Piermario Galli, il sindaco uscente che ha deciso di lasciare spazio al rinnovamento continuando comunque a fare parte della squadra di candidati. Dopo una solida esperienza amministrativa, Morisi si presenta con la lista civica ‘Insieme per Barlassina”’, riconducibile all’area di centro-sinistra. Claudio Trenta è il candidatopensionato, salito alla ribalta delle cronache per una disputa con il Comune in merito a una buca in strada, corre con la lista civica ‘Con Trenta per Barlassina’ . Paolo Vintani, noto titolare della farmacia del paese, è invece il candidato del centrodestra.

A Bellusco il centrodestra punta su Maurizio Mauro con la lista civica CambiAmo Bellusco. Una lista sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc. Maurizio Mauro a Bellusco è un volto noto perché è il presidente dell’associazione San Giuseppe. Mauro non è nuovo alla politica: militante di Fratelli d’Italia nel 2019 si era candidato per diventare sindaco di Caponago, dove attualmente siede tra i banchi dell’opposizione.

A Bernareggio il centrodestra punta su Cinzia Longhi. E’ il candidato sindaco del Progetto Bernareggio, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Si chiama Bernareggio insieme Villanova la lista civica che candida Stefano Tornaghi a sindaco. Per lui, trentennale militanza nella Lega, è consigliere comunale. Per questa tornata elettorale ha deciso di scendere in campo con una sua lista civica. A Bernareggio il centrosinistra punta su Gianluca Piazza, che attualmente ricopre l’incarico di presidente del consiglio comunale ed è sostenuto dalla lista civica di centrosinistra Bernareggio per tutti. Piazza, 50 anni, imprenditore è entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 2019 e due anni fa ha assunto anche l’incarico di presidente del consiglio comunale.

A Besana in Brianza sono tre i candidati sindaci: tra il centrodestra che sostiene l’attuale sindaco Emanuele Pozzoli (Forza Italia, Lega e FdI) e il centrosinistra rappresentato da Paolo Gasparetti, 62 anni, alla sua prima esperienza sostenuto da Besana per Tutti, Pd e la civica Besana4future, si è inserito un terzo incomodo, Alberto Viganò della lista civica Civitas, noto per il suo impegno nel comitato pendolari del Besanino.

A Bovisio Masciago i candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono tre: il sindaco uscente Giovanni Sartori, Paolo Bosisio e Luca Ricci. Giovanni Sartori tenta il bis, sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Il nome è stato scelto, all'unanimità, da tutta la coalizione di centrodestra. Paolo Bosisio è il candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto dal Pd e dalla lista civica Altra Bovisio Masciago. Il candidato dem ha ricoperto il ruolo di vicesindaco di Bovisio Masciago dal 2014 al 2019 e attualmente siede tra i banchi del consiglio comunale nelle vesti di consigliere. Luca Ricci è il candidato sindaco di Bovisio Masciago per il Partito socialista italiano (unico in tutta la tornata elettorale in Brianza).

A Burago Molgora il centrodestra punta nuovamente su Angelo Mandelli, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Angelo Mandelli sarà il candidato sindaco della lista Impegno per Burago. E tenta così di essere rieletto per il terzo mandato. Luca Valaguzza è il candidato sindaco per il centrosinistra. A sostenerlo sarà la lista civica Burago Città Viva. Luca Valaguzza ha 40 anni, è avvocato e papà di 2 bambini e attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di Burago Città Viva.

A Busnago scende in campo Valeriano Tremolada. È lui il candidato sindaco checorrerà per la lista civica Insieme per voi Busnago. Valeriano Tremolada ha da poco compiuto 74 anni. Pensionato vanta una lunga carriera nel settore bancario e da anni siede tra i banchi del consiglio comunale, nelle vesti di consigliere di opposizione. Giancarlo Incerrano è il candidato sindaco per il centrodestra, che correrà per lo scranno di primo cittadino con la lista Uniti per Busnago. La lista è sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Giancarlo Incerrano, classe 1967, nella vita svolge la professione di avvocato. Vive e lavora a Busnago dove ha il suo studio legale. L’avvocato Silvia Annamaria Brambilla, 51 anni, è la candidata della lista civica Io scelgo Busnago.

Il centrodestra a Camparada punta ancora su Mariangela Beretta con la coalizioneformata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc. A sfidarla Marialuisa Cogliati, sostenuta dalla lista civica Camparada Civica.

Punta al terzo mandato Monica Buzzini, la sindaca progressista è di nuovo in campo alla testa di ‘Rinnovamento’. Cinquantanove anni, prima cittadina a tempo pieno, ha chiuso un quinquennio segnato dalla pandemia. Contro di lei, Mauro Pollastri, 48 anni, imprenditore, con la lista ‘Svolta per Caponago’, centrodestra arricchito ‘da forze civiche’, per lui una seconda volta dopo una candidatura nel 2009 che si chiuse con una sconfitta.

A Cavenago Brianza, il centrodestra punta sul consigliere comunale Vincenzo Morena con la coalizione formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc. ll centrosinistra punta su Giacomo Biffi, della lista civica Uniti per Cavenago. Giacomo Biffi attualmente ricopre gli incarichi di vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del piccolo comune del Vimercatese.

A Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo è il candidato del centrodestra. Lo storico sindaco leghista, in questa tornata elettorale vicesindaco, scende in campo per provare a indossare nuovamente la fascia tricolore. Dante Cattaneo è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla Lista civica Dante. Max Occa è il candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto dalla lista civica Orizzonte Comune – Ceriano Laghetto. Antonio Magnani è il candidato della lista civica Si Amo Ceriano. La lista è formata da Forza Italia, Noi Moderati e la lista Amici per Ceriano Magnani Sindaco.

Il secondo turno non ci sarà, a contendersi il Municipio saranno in due l'8 e 9 giugno: Mauro Capitanio, il sindaco uscente che tenta il bis, 49 anni, ingegnere, direttore commerciale di Arexpo, leghista della prima ora sostenuto da quattro liste (Carroccio, Forza Italia e Fratelli d'Italia più la civica 'Competenza e passione'), e Marco Parolini, 57 anni, manager che gestisce il patrimonio immobiliare di un fondo pensione alla guida di un campo larghissimo ‘Alleanza per la Città’, che a Concorezzo vuole cambiare passo.

Corsa a tre a Cornate, a sorpresa dopo conservatori e progressisti spunta la lista civica ‘LibeRipartiamo’ di Paolo Crippa, imprenditore 50enne, ex consigliere leghista, ora in corsa ‘senza etichette’. Ci riprova dopo cinque anni da assessore all'Urbanistica Fabio Quadri, ex sindaco per due mandati dal 2009 - quando stappò il comune ai democratici in sella da 15 anni. Avvocato, classe 1962 di Fratelli d'Italia è in lizza sotto le insegne del ‘Centrodestra unito’. La coalizione è tutta con lui, che se la spuntasse conquisterebbe per la terza volta la poltrona più importante della città. Il terzo aspirante primo cittadino, Andrea Panzeri, 30 anni, commerciante,

consigliere di opposizione, ora alla testa di ‘Insieme si può’, centrosinistra, ma senza simboli di partito.

E' deluso di non avere un avversario Marco Beretta, 37 anni, impiegato, che guiderà alle urne la storica lista ‘Uniti per Correzzana’, centrodestra al comando del Municipio dal lontano 1999. Anche qui il primo cittadino tenta il secondo mandato.

E’ una lotta a due per conquistare le chiavi del municipio e, politicamente parlando, per gli elettori non ci sarà alcun dubbio: centrodestra contro centrosinistra. Chiede di nuovo la fiducia ai suoi concittadini il sindaco uscente Marco Citterio. È appoggiato dai partiti del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e dalla lista civica Progetto Giussano. Citterio, 43 anni, lavora nell’ufficio di presidenza del governatore Attilio Fontana. Per dare continuità alla sua azione amministrativa Citterio dovrà però vedersela con Pierluigi Elli, 54 anni, disegnatore meccanico. E’ sostenuto dal Pd e da Servire Giussano.

Stesso scenario due anni dopo il voto per le comunali 2022, a Lesmo l'8 e 9 giugno il centrodestra torna alle urne diviso, tre i candidati in lizza per la poltrona più importante del Municipio: Sara Dossola, Laura Confalonieri e Marco Desiderati. C'è l'erede di Francesco Montorio, il primo cittadino che a febbraio ha rassegnato le dimissioni a sorpresa riaprendo i giochi nel borgo. A raccogliere il testimone e a guidare la ‘Lesmo Amica’, il centrosinistra, Dossola, ex assessore ai servizi sociali, 48 anni, psicologa e imprenditrice. Seconda lista in corsa, ‘Laura Confalonieri sindaco’, 43 anni, esperta di formazione di Fratelli d'Italia. Infine, Marco Desiderati, l'imprenditore 57enne alla testa in ‘Insieme si può fare’ - Forza Italia e Lega.

Per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Mezzago il centrodestra punta su Massimiliano Rivabeni, sindaco uscente. Rivabeni è sostenuto dalla coalizione del centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc. Massimiliano Rivabeni si presenta con la lista Cambia Mezzago. Il centrosinistra punta su Giorgio Monti, che tenta così di sedersi nuovamente sullo scranno di primo cittadino di Mezzago. Nell’ultima tornata elettorale, quella del 2019, Giorgio Monti non era stato eletto per pochi voti.

Sarà una corsa a tre quella delle Amministrative di Misinto del 8 e 9 giugno. Il primo a scendere il campo è stato il sindaco uscente Matteo Piuri che si presenta per il secondo mandato con la lista Nuovi Orizzonti Misinto sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. A sorpresa è arrivata la candidatura a primo cittadino dell’ex assessore e consigliere comunale Giuseppe Doninelli con la civica Amare Misinto. Completa il trio, tutto maschile, Antonio Salerno ultimo candidato a presentarsi sostenuto dalla lista Insieme per Misinto.

Anna Franzoni, Michele Messina, Franco Vantellino e Emanuele Castelli. Sono questi i quattro candidati ufficiali che si contenderanno la poltrona di Villa Casati a giugno. Anna Franzoni è la candidata del centrosinistra, cresciuta alla scuola politica di Maria Fiorito guida una coalizione composta dal Pd e dalle liste civiche Democratici civici, Insieme per Muggiò e Muggiò partecipata. ìMichele Messina guiderà la coalizione di centrodestra (Forza Italia con la convergenza di Fratelli d’Italia e della Lega), che cercherà di riconquistare la guida della città dopo dieci anni. Come outsider ecco Franco Vantellino, candidato sindaco della lista Civica Zanantoni, che a Muggiò è il farmacista per antonomasia. Infine “alternativi sia alla destra sia alla sinistra” ecco il giovanissimo Emanuele Castelli, per la lista Lombardia Civica.

Corsa a tre a Ornago per le comunali dell'8 e 9 giugno, nel borgo alle porte di Monza con poco più di 5mila abitanti si sfidano il sindaco uscente, Daniel Siccardi, 37 anni, dirigente, Giuseppe Gustinetti, 67 anni, consulente (in lizza anche nel 2019), e Giuseppe Cattaneo detto Marco, 65 anni, imprenditore. Tre le liste a caccia di consenso, quella che tenta il bis è SìAmo che cinque anni fa, a sorpresa, sostituì il centrosinistra alla guida del Municipio. Siccardi, archiviati i guai giudiziari in seguito alle autominacce che per la Procura di Monza si fece da solo, reato estinto dopo la messa in prova, chiede fiducia agli elettori per un secondo mandato. Dovrà vedersela con Gustinetti alla testa della storica lista ‘Progresso e Solidarietà’, centrosinistra. Terzo aspirante sindaco, Cattaneo, la lista lontana dai partiti è ‘Obiettivo Ornago’.

A Renate il centrodestra, che governa da un decennio, ha proposto Claudio Zoia con il progetto “Cresce Renate“, lista alla terza tornata elettorale con il supporto politico delle figure uscenti, tra cui il sindaco Matteo Rigamonti e il vicesindaco Luigi Pelucchi. Per il centrosinistra Vincenzo Allera è il candidato sindaco proposto da RenateSì alle prossime elezioni. Allera, già presidente in carica della Pro Loco Renate, è stato fino al 2023 Priore della contrada “Le Sorgenti“ nel corso del Palio Renatese.

A Roncello, il sindaco uscente, Cristian Pulici, corre in solitaria e spera nel bis. La civica di opposizione ha deciso di non presentarsi, mentre Forza Italia è rientrata nella coalizione che mi sostiene. Il 50enne imprenditore leghista si presenta alla testa di ‘Roncello impegno e passione Lega Salvini Fratelli d'Italia e Forza Italia’

Francesco Colombo è il candidato sindaco per la lista civica di centrosinistra Vivere Ronco. Dopo 10 anni di mandato del primo cittadino Kristiina Loukiainen, adesso è Francesco Colombo a tentare di proseguire il lavoro intrapreso dal suo predecessore. Colombo ha 60 anni, è pensionato (è stato impiegato con ruoli di responsabilità in ambito produzione e qualità nel campo dell’elettronica). Consigliere comunale con incarico all’ecologia dal 1999 al 2004. Sindaco dal 2004 al 2014, dopo dieci anni tenta di riconquistare lo scranno di primo cittadino. Il centrodestra punta invece su Amedeo Tia: è lui il candidato sindaco della lista Progetto Ronco che unisce la coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e lista civica Cittadini per Ronco. Amedeo Tia ha 69 anni ed è insegnante di informatica all’Hensemberger di Monza. In passato ha lavorato all'estero come dirigente nello sviluppo di attività industriali

A Sovico Barbara Magni tenta il bis, con la lista Centrodestra Sovico, coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Forza Italia e Popolari per Sovico. Corrado Villa è invece il candidato del centrosinistra:71 anni, pensionato ex sindacalista bancario è molto noto in paese per il suo incarico di presidente della Pro Loco, oltre che per essere regista e autore della compagnia teatrale di Sovico. Corrado Villa è sostenuto dalla lista Sovico Progressista. Corrado Villa non è nuovo all’esperienza politica: è stato vicesegretario della Dc e consigliere comunale negli anni Ottanta.

Nel Comune di Triuggio tenta il tris il sindaco uscente Pietro Cicardi: lo sfida Fabio Scandizzo, segretario locale della Lega, dopo un lustro passato all’opposizione come consigliere di Tradizione e Futuro. È supportato dalla lista formata da Lega Salvini, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Siamo Triuggio. Cicardi, dopo dieci anni di amministrazione si appresta a vivere la terza campagna elettorale consecutiva e continuare il percorso della sua “Progetto Triuggio“.

E' una campagna elettorale sulla quale pesa l'inchiesta sul mattone sporco, presunte mazzette che hanno portato in carcere l'ex responsabile dell'ufficio tecnico e quelli che per la procura di Monza erano i suoi sodali, gli imprenditori da cui avrebbe intascato mazzette per permessi edilizi truccati. Effetto domino sulla corsa alle urne per le comunali dell'8 e 9 giugno con due candidati a contendersi la poltrona più pesante in Municipio: Lisa Mandelli, sindaco uscente, 46 anni, architetto, volto storico del centrosinistra alla testa come cinque anni fa di ‘Per Usmate Velate’ e Stefano Vimercati, 57 anni, il capogruppo di opposizione che lavora in un'azienda di rinnovabili proverà a conquistare il fortino progressista alla testa del centrodestra unito, la lista è ‘Insieme’.

A Veduggio con Colzano il duello è fra l’architetto Luigi Dittonghi che tenta il bis, appoggiato da tutta la squadra del centrodestra, contro il centrosinistra capitanato da Maria Antonia Molteni: un confronto identico a quello visto nel 2019, quando il primo ha battuto la candidata sindaca che già aveva governato Veduggio per un mandato, dal 2014 al 2019, e nell’ultimo quinquennio era stata la capogruppo di minoranza.

E’ Gaia Carretta la candidata sindaco per le elezioni comunali di Villasanta. La giornalista, che dal 2017 vive nel comune brianzolo, è stata scelta dell’assemblea della lista civica Io Scelgo Villasanta. È l’avvocato Gianbattista Pini il candidato sindaco che il centrodestra ha scelto per le elezioni: guiderà la lista Villasanta Civica appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Pini è avvocato con la passione per il cinema, musica e presidente dell’associazione di volontariaro Sissi. Lorenzo Galli è il candidato per il centrosinistra: consigliere comunale con la delega allo Sport dell’attuale giunta guidata da Luca Ornago. Vllasantese lavora nell’azienda di famiglia. Grande appassionato di sport si avvicina alla politica nell’ultima tornata elettorale quando entra nella lista civica Cittadini per Villasanta e poi entra in consiglio comunale come consigliere con la delega allo Sport.