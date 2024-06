Elezioni comunali 2024 in provincia di Mantova, i Comuni e i candidati sindaco

Mantova, 8 giugno 2024 – Non solo elezioni Europee. Sono 38 i Comuni delle provincia di Mantova che vanno al voto per eleggere un nuovo sindaco, sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23). Tra le città alle urne anche Porto Mantovano e Suzzara, realtà con più di 15mila abitanti. Ciò significa che in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al ballottaggio, il 23 e 24 giugno.

Record di candidati a Suzzara, dove saranno in 5 a cercare di succedere a Ivan Ongari, che lascerà dopo aver raggiunto il limite massimo di due mandati. Corsa solitaria confermata a Commessaggio per Alessandro Sarasini, a Magnacavallo per Arnaldo Marchetti, a Mariana per Davide Ferrari, a Serravalle e Sustinente rispettivamente per Tiberio Capucci e Michele Bertolini.

A Porto Mantovano è sfida a quattro: Maria Paola Salvarani con RidisegniAMO Porto, Fdi, Lega, Fi, Civicamente Porto; Laura Bianchini con Porto Punto, Porto 5.0; Vanessa Ciribanti con Pd, M5S, AVS, Generazione Porto e Giampaolo Voi Voi per Porto.

Sfida a cinque a Suzzara: Alessandro Guastalli con Go Suzzara, PD, Insieme per Suzzara, M5s; Pietro Triolo con Rinnovamento per Suzzara; Nicoletta Ferrari con Consenso Civico; Laura Papagathonikou con Fdi-Lega, Suzzara Davvero e Nicola Carra con Ci SiAmo Suzzara.

Si voterà per i sindaci anche ad Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Borgocarbonara, Canneto, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelbelforte, Cavriana, Commessaggio, Dosolo, Gazoldo, Gonzaga, Magnacavallo, Mariana, Marmirolo, Medole, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Ponti sul Mincio, Quingentole, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio Bigarello, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle, Solferino, Sustinente e Volta Mantovana.