Ballottaggi in Lombardia, affluenza all’11,8% domenica mattina: le sfide nei 13 comuni al voto

In queste ore gli elettori di 13 grandi comuni della Lombardia si stanno recando alle urne per il secondo turno delle elezioni amministrative del 2024. Sono chiamati a scegliere, attraverso un ballottaggio, il sindaco che li governerà per cinque anni. L’affluenza ai seggi, tuttavia, è molto bassa e alle ore 12.00 nella regione aveva votato l’11,8% dei votanti, secondo i dati del ministero dell’Interno. Alla stessa ora, al primo turno dell’8 e 9 giugno, l’affluenza era al 20,1%.

Questo dato conferma una tendenza di lungo corso nelle democrazie avanzate che si è manifestata anche nel primo turno delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno, che hanno visto un’affluenza finale in Lombardia pari al 61,9% (cinque anni prima aveva votato il 68,7% degli aventi diritto).

I seggi comunque resteranno aperti fino alle 23.00 di oggi nonché dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e dovrebbe terminare entro lunedì sera.

L’affluenza a Cremona, unico capoluogo della Lombardia al ballottaggio che vede la sfida tra Andrea Virgilio e Alessandro Portesani. Alle 12.00 aveva votato il 13,8% degli aventi diritto (stessa ora al primo turno era il 19,7%).

A Milano, dove ci sono 7 comuni al voto, ha votato per ora il 10,6% degli elettori. Nello specifico: il 12,2% a Cusano Milanino, il 9% a Lainate, il 13,8% a Novate Milanese, il 10,9% a Paderno Dugnano, l’11,3% a Settimo Milanese, il 9,4% a Trezzano sul Naviglio e l’8,1 a Peschiera Borromeo.

Nel comune di Romano di Lombardia (Bergamo) l’affluenza registrata alle 12.00 era al 14,8%. A Chiari (Brescia) si è recato alle urne il 15,3% dei cittadini e a Porto Mantovano (Mantova) il 12,7%. Infine, nei due comuni del Varesotto al voto, Malnate e Samarate, hanno votato rispettivamente il 9,7% e l’11,5% degli aventi diritto.

Possono votare tutti gli elettori che hanno almeno 18 anni presentandosi al proprio seggio muniti di documento d’identità valido (carta d’identità, patente o passaporto) e tessera elettorale (nella quale è indicato l’indirizzo del proprio seggio). Al seggio, ogni elettore riceverà una sola scheda elettorale di colore blu.

Il fac simile della scheda elettorale del ballottaggio per il comune di Cremona

All’interno della scheda saranno indicati solo due riquadri, uno per ognuno dei due candidati sindaci che si confrontano al ballottaggio. Sotto il nome sono indicati i simboli delle liste che sostengono ciascun candidato. Per votare è sufficiente tracciare un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Non è previsto il voto disgiunto: non è possibile fare un segno su un candidato e, contestualmente, fare un altro segno su una lista che sostiene l’altro candidato.