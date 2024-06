Ballottaggio 2024 a Malnate: sfida tra Sandro Damiani e Nadia Cannito. Chi sarà il nuovo sindaco?

Malnate (Varese), 23 giugno 2024 – Tempi supplementari a Malnate, nel Varesotto, per il ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno per l’elezione del sindaco. La sfida è aperta.

Molto dipenderà dagli elettori i cui candidati sono stati esclusi dalla partita finale, se decideranno comunque di tornare in cabina elettorale, ascoltando l’invito dei loro candidati, in nome della libertà di voto – è il caso di Malnate, dove non sono stati raggiunti apparentamenti – oppure proprio dai voti che invece a Samarate, grazie all’appoggio degli “apparentati” al candidato che parte in salita, potrebbero consentire di effettuare il sorpasso. Nessuno insomma dei protagonisti del “duello finale” ha il successo in tasca.

A Malnate in campo Sandro Damiani, candidato del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Malnate ideale) che al primo turno ha ottenuto 2.383 voti pari al 31,38%, e Nadia Cannito, candidata del centrosinistra (Pd e le liste Insieme Maria Croci, La Malnate che verrà, Viviamo Malnate), per lei 2.100 preferenze, pari al 27,65%.

Niente alleanze a Malnate, dove i contatti con gli esclusi ci sarebbero stati ma non andati a buon fine, pertanto gli sfidanti lanciano il loro appello al voto a tutti i cittadini, ribadendo il valore del loro programma e della squadra con cui intendono in caso di vittoria governare la città.