Ballottaggio 2024 in Lombardia, i Comuni al voto e i candidati sindaco: tutte le sfide

Milano, 22 giugno 2024 – Il giorno del ballottaggio è arrivato. Sono 13 i comuni della Lombardia sopra i 15mila abitanti che tornano alle urne, dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 24 giugno. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione. Sulla scheda elettorale del ballottaggio sono indicati solo due riquadri, uno per ognuno dei due candidati.

Oltre a Cremona, unico capoluogo di provincia lombardo, in provincia di Brescia si vota a Chiari, dove si fronteggiano Gabriele Zotti e Domenico Codoni. In quella di Bergamo c’è Romano di Lombardia, con Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi. A Mantova si vota a Porto Mantovano, con Maria Paola Salvarani e Vanessa Ciribanti. Due le sfide nel Varesotto, dove si vota a Malnate, in lizza Sandro Damiani e Nadia Cannito e a Samarate, con Enrico Puricelli Alessandro Ferrazzi. Il maggior numero di ballottaggi è nel Milanese, dove vanno alle urne per la seconda volta a Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e a Trezzano sul Naviglio.

Al ballottaggio, a Cremona, ci sono Andrea Virgilio e Alessandro Portesani. Andrea Virgilio, di professione educatore, è l’attuale vicesindaco e assessore comunale con deleghe a Territorio e Patrimonio. È sostenuto da quattro formazioni elettorali: la lista civica “Cremona sei tu”, il Pd, “Sinistra per Cremona - Energia civile” e “Fare Nuova Cremona attiva”. Alessandro Portesani, attuale direttore generale della società “Il Cerchio med”. Corposa la sua esperienza come fondatore di cooperative, formatore e docente. A sostenere la sua candidatura sono cinque liste: la civica “Novità a Cremona”, FdI, Forza Italia, Lega e Partito dei Pensionati

A Chiari, in provincia di Brescia, si fronteggeranno Gabriele Zotti, candidato della coalizione di centrodestra, consigliere di minoranza uscente, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Civica con Zotti che riunisce Unione di centro, Forza Italia e Lombardia Ideale. E poi in campo c'è Domenico Codoni, assessore uscente, sostenuto dalle liste 'Chiari virtuosa' e 'Chiari capitale'.

A Romano di Lombardia, i candidati sindaci giunti al ballottaggio finale sono Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi. Gianfranco Gafforelli, 71 anni, è il candidato sindaco del centrodestra e il suo nome è già noto per aver ricoperto la posizione di presidente della provincia. La sua candidatura è stata accompagnata da polemiche in quanto l’ex presidente, che vive a Calcinate, ha dovuto affrontare il secco rifiuto di Fratelli d’Italia al suo nome come candidato sindaco. Risolte le lotte intestine, Gafforelli si è presentato sostenuto dalla lista Forza Italia - Noi moderati – PPE – Romano civica, Fratelli D’Italia e Lega. Paola Suardi, impiegata di 45 anni e consigliere comunale nella passata giunta (il sindaco uscente è Sebastian Nicoli), è sostenuta dalla lista Paola Suardi sindaca e PD.

La sfida per le comunali di Porto Mantovano è tutta al femminile e per niente scontata: una parte c’è Maria Paola Salvarani e dall’altra Vanessa Ciribanti. Maria Paola Salvarani, 40 anni, è funzionaria conservatrice al comune di Castiglione delle Stiviere ed è la candidata del centrodestra: supportata infatti da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ridisegniamo Porto e Civicamente Porto. È Vanessa Ciribanti la candidata del centrosinistra che tenterà di salire al posto di Salvarani: supportata da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle e Generazione Porto, Ciribanti è consulente con la passione per la politica che la contraddistingue da 25 anni.

A Malnate in campo Sandro Damiani, candidato del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Malnate ideale) e Nadia Cannito, candidata del centrosinistra (Pd e le liste Insieme Maria Croci, La Malnate che verrà, Viviamo Malnate).

A Samarate, la sfida è tra Enrico Puricelli, il sindaco uscente, candidato dal centrodestra compatto (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e Alessandro Ferrazzi, sostenuto dal centrosinistra (Pd, Samarate Città viva e Giovamenti).

A Cusano Milanino Carla Maria Pessina, centro sinistra al 46.56% se la vede con Valeria Lesma, al 46.01%.

A Lainate il civico Alberto Landonio, al 33.19% contro Danila Maddonini, centro destra al 24.94%.

A Novate Milanese centro destra di Gian Maria Palladino col 42.50% contro Daniela Maldini, centro sinistra al 34.51%.

A Paderno Dugnano se la vedono il centro destra di Roberto Boffi, al 47.36% e Anna Varisco, centro sinistra, al 44.49%.

A Peschiera Borromeo in campo il centro sinistra con Andrea Coden (39.39%) e Mario Orfei, centro destra con il 27.13%.

A Settimo Milanese si affrontano il centro sinistra di Fabio Rubagotti che si era fermato al 43.69% e Ruggiero Delvecchio, centro destra, al 23.51%.

Infine a Trezzano sul Naviglio Giuseppe Morandi del centro destra, che ha sfiorato l’affermazione al primo turno (49.12%), sfida Sandra Volpe, del centro sinistra (43.5%).