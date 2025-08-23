Gli ultras dell'Inter abbandoneranno la Curva Nord per protesta: secondo anello verde vuoto con il Torino

Milano – Se gli ultras del Milan sono entrati allo stadio ma rimasti in silenzio , quelli dell'Inter lasceranno vuoto il loro settore. Forma diversa, sostanza uguale: si tratta della protesta contro il giro di vite dei club milanesi, in accordo con la pubblica autorità, sul tifo organizzato. Come ormai noto, dopo l'inchiesta “Doppia Curva” , resta bandito l'ingresso degli striscioni e del materiale dei gruppi ultrà al Meazza mentre decine di tifosi “sgraditi” si sono viste negare l'abbonamento al secondo anello blu o verde.

Di conseguenza lunedì sera, in occasione del debutto in campionato contro il Torino , l'Inter non potrà contare sul sostegno del secondo anello verde. Così ha deciso e comunicato il direttivo della curva nord nerazzurra ai suoi frequentatori in riunione e nelle chat dedicate. Chi vorrà entrare potrà farlo ma in un determinato momento verrà dato il segnale per uscire ordinatamente dal settore. Non un obbligo, sottolineano i responsabili, ma un invito accorato. Non dovrebbero dunque ripetersi le scene dello sgombero forzato del settore a Inter-Sampdoria del 2022 dopo l'omicidio del capo ultrà Vittorio Boiocchi .