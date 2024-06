Ballottaggio 2024 a Romano di Lombardia, sfida tra Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi. Chi sarà il nuovo sindaco?

Romano di Lombardia (Bergamo), 23 giugno 2024 – Le urne dell’8 e 9 giugno per l’elezione del prossimo sindaco del comune bergamasco non hanno dato una risposta netta e senza una maggioranza i cittadini saranno richiamati ai seggi questo fine settimana: i candidati sindaci giunti al ballottaggio finale sono Gianfranco Gafforelli e Paola Suardi, che hanno ricevuto più preferenze rispetto a Mario Suardi e Luca Maria Valcarenghi fermatisi rispettivamente al 12,53 % e al 2,88 %.

Chi sono i candidati sindaci e da chi sono supportati

Gianfranco Gafforelli, 71 anni, è il candidato sindaco del centrodestra e il suo nome è già noto per aver ricoperto la posizione di presidente della provincia. La sua candidatura è stata accompagnata da polemiche in quanto l’ex presidente, che vive a Calcinate, ha dovuto affrontare il secco rifiuto di Fratelli d’Italia al suo nome come candidato sindaco. Risolte le lotte intestine, Gafforelli si è presentato sostenuto dalla lista Forza Italia - Noi moderati – PPE – Romano civica, Fratelli D’Italia e Lega, raggiungendo il 44,47 % alla prima tornata elettorale.

È un testa a testa tesisissimo quello tra Gafforelli e la sfidante Paola Suardi, che l’8 e il 9 giugno ha raggiunto il 40,12 %: impiegata di 45 anni e consigliere comunale nella passata giunta (il sindaco uscente è Sebastian Nicoli), Suardi è sostenuta dalla lista Paola Suardi sindaca e PD. Lo scontro tra i due non è stato solo alle urne ma anche sui social dove i Gafforelli e Suardi si sono punzecchiati soprattutto in merito alla scelta di Mario Suardi di supportare la candidatura di Gafforelli nonostante questo sia stato visto dal centrosinistra come un cambio di rotta rispetto alle sue dichiarazioni: “In questo accordo fra Gianfranco Gafforelli e Mario Suardi, purtroppo, non c’è né coerenza né rispetto per gli elettori” ha scritto Paola Suardi su Facebook.

Quando e come si vota

I cittadini di Romano di Lombardia avranno la possibilità di votare domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7:00 alle 15:00. Gli elettori che hanno smarrito la tessera elettorale o nella cui scheda sono esauriti gli spazi per la certificazione del voto, è possibile richiedere, anche per delega, il rilascio di una nuova tessera presso l’URP Servizi Demografici anche nei giorni precedenti al voto e in via straordinaria anche sabato 22 giugno 2024 dalle 9:00 alle 18.00, domenica 23 giugno 2024 dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 24 giugno dalle 7:00 alle 15:00.