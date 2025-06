Precipita sul Palabione. Escursionista di 63 anni perde la vita in Valtellina

APRICA (Sondrio)Tragedia in Valtellina nel primo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Aprica: un escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri. È accaduto sul Palabione, in una zona impervia che si trova tra il Bivacco Aprica (2227 metri di quota) e il Dosso Pasò a 2575 metri di quota.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso, ma per l’uomo di 63 anni non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta.La vittima era residente ad Aprica