Coppa del Mondo: "Una vittoria per la Valtellina"

La Valtellina avrà la “sua“ gara di Coppa del Mondo di sci alpino anche nell’anno olimpico. Eh si perché è vero che la pista Stelvio è a Bormio e che quindi sarà sempre la Magnifica Terra ad ospitare l’evento ma è chiaro che, con questa operazione che coinvolte Livigno in primis ma poi anche tutta la Valtellina, l’evento sarà sempre più patrimonio di un’intera provincia. La FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, ha infatti ufficializzato che anche nel 2025 il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino includerà un appuntamento in provincia di Sondrio: Livigno, infatti, ospiterà il Super G nella giornata del 27 dicembre andando così a s sostiture, eccezionalmente, la tradizionale discesa libera di fine anno sulla Stelvio di Bormio, la meravigliosa pista che si sta rifacendo il “trucco“, diciamo così, per ospitare al meglio nel 2026 le prove di sci alpino maschili e le prove di sci alpinismo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa apertura ha consentito di mantenere lo storico legame tra la Coppa del Mondo e la Valtellina. Tutti soddisfatti in Valtellina, a cominciare dal presidente di Fondazione Bormio Dario Da Zanche.

"Quella di avere una gara di Coppa del Mondo di sci alpino anche quest’anno alla vigilia delle Olimpiadi è una grandissima vittoria per tutta la Valtellina – dice Da Zanche – ma anche per Bormio e per tutte le località perché con l’inserimento del SuperG a Livigno si darà continuità ad un evento che organizziamo ormai da oltre 30 anni". A Bormio la Coppa del Mondo di sci alpino tornerà nell’inverno del 2026, con la discesa del 29 e il superG del 30. "Certamente, come avevo detto stavamo già lavorando da tempo per tornare ad organizzare la due giorni di Coppa del Mondo dopo la "pausa olimpica", necessaria anche per completare ed espandere, tra le altre cose, la nuova zona dello Ski Stadium d’arrivo della Stelvio. È ufficiale che avremo le gare fino al 2029 e questa è la dimostrazione lampante della vittoria del sistema Valtellina e del sistema Lombardia. La Fis e la Fisi ci danno credito e fiducia perché negli anni si è lavorato bene. E vorrei sottolineare un altro aspetto: la capacità di fare sistema in Valtellina perché come ripeto da tempo bisogna lavorare in sinergia, con Livigno, con le altre località dell’Alta Valle ma in generale con tutte le località valtellinesi. Si vince tutti insieme…".

Fulvio D’Eri