Alla Breast Unit si aggiunge la ricostruzione

Un passo avanti importante per la Breast Unit di Asst Valtellina e Alto Lario che – oltre a garantire l’attività di prevenzione, l’asportazione del tumore, il percorso terapeutico e i successivi controlli – grazie alla collaborazione con l’Ospedale milanese di Niguarda aggiunge la chirurgia plastica ricostruttiva a completare il servizio reso alle pazienti con tumore al seno, per una gestione a 360 gradi della malattia. Venerdì la prima seduta: tre pazienti sono state sottoposte all’intervento di chirurgia plastica ricostruttiva dal professor Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro ustioni e Chirurgia plastica ricostruttiva di Niguarda, che ha operato con le senologhe dell’Asst Valtellina e Alto Lario Patrizia Franzini e Alessia Marziani (nella foto).

"Credo fermamente che la patologia mammaria, con oltre 150 casi all’anno in provincia di Sondrio, rappresenti una grande sfida per il futuro – sottolinea Claudio Barbonetti, direttore del Dipartimento dei servizi clinici e coordinatore della Breast Unit – Oggi la sfida non è più solo garantire la sopravvivenza ma anche migliorare sensibilmente la qualità della vita, come dimostrato dall’avvio del progetto Onco Hair. Ovviare a mutilazioni e inestetismi legati all’asportazione della neoplasia mammaria con la chirurgia estetica ricostruttiva è oggi un passo dovuto".

Nel percorso difficile della malattia, che mette a dura prova a livello fisico e psicologico, la ricostruzione è di fondamentale importanza, parte integrante della cura poiché restituendo alla paziente l’immagine che aveva di sé, accrescendone l’autostima. In questo ambito il mese scorso era stato lanciato Onco Hair Valtellina per mettere a disposizione protesi tricologiche personalizzate.

S.B.