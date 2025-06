Aziz, disperso da cinque mesi. L’Adamello restituisce il corpo

Si erano perse le sue tracce lo scorso Capodanno sull’Adamello, nella zona del Carè Alto. È stato ritrovato solo adesso, in un anfratto coperto di neve. Si parla di Aziz Ziriat, 36enne londinese che era venuto in vacanza in Trentino con un amico – Samuel Harris, un anno in meno – ma in Inghilterra non hanno più fatto ritorno. Durante un’escursione il primo gennaio i due alpinisti erano scivolati e la caduta è stata per entrambi la fine. Le ricerche erano scattate il 6 gennaio. Harris era stato ritrovato due giorni dopo. Di Ziriat invece non si era più saputo nulla nonostante le ricerche. La montagna ieri ha tradito altri due amanti delle vette. In Valcamonica Aurelio Maffessoli, 64enne di Capo Di Ponte, è caduto in un dirupo mentre pedalava su una mountain bike, mentre in Val Tartano (Sondrio) un’escursionista 46enne di Morbegno è morta dopo essere precipitata tra le Cime di Lemma e il Pizzo Scala.