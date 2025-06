È ancora ricoverato in gravi condizioni il lavoratori di 21 anni che è stato coinvolto in un incidente sul lavoro venerdì sera in un’azienda di Dubino.

È accaduto in via Valeriana quando l’operaio è stato schiacciato dal mezzo che stava manovrando. L’elettricista, che è dipendente di un’azienda esterna, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato in condizioni gravi.