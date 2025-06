Precipita sul Palabione: escursionista di 63 anni perde la vita dopo un volo di un centinaio di metri

Aprica, 16 giugno 2025 – Tragedia in Valtellina nel primo pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, nel territorio comunale di Aprica: un escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri.

È accaduto sul Palabione, in una zona impervia che si trova tra il Bivacco Aprica (2227 metri di quota) e il Dosso Pasò a 2575 metri di quota. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso, ma per l’uomo di 63 anni non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

La vittima, classe 1962, era residente ad Aprica. Dei rilievi si sono occupati i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di finanza, che hanno provveduto anche ad avvisare il magistrato di turno in procura a Sondrio.