Nuova tragedia sul Resegone, precipita e muore sotto gli occhi del figlio di 20 anni

Lecco, 17 maggio 2025 – Un'altra vittima sul Resegone. Dopo la morte in tarda mattinata di Emiliano Margheriti, 43enne di Treviglio, nel pomeriggio ha perso la vita un altro escursionista, un padre di famiglia, precipitato sotto gli occhi del figlio di 20 anni.

L'incidente si è verificato lungo la Direttissima, nel Canale Valnegra, un percorso abbastanza impegnativo.

L'allarme è scattato poco prima delle 16.30: a lanciarlo il figlio appunto e un amico di 50 anni che era con loro. Dalla base di Caiolo sono intervenuti i soccorritori dell'eliambulanza di Sondrio, mentre dal Bione sono partiti i tecnici volontari del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana della stazione di Lecco, che già in mattinata si erano occupati del primo drammatico incidente. Diversi punti, ma stesso epilogo: pure il secondo intervento si è infatti trasformato da una missione di salvataggio a una operazione di recupero di un cadavere.

Scioccati sia il figlio della vittima, sia l'amico, letteralmente pietrificati per quanto accaduto e quindi trasferiti a valle con l'elicottero. In mattina era stato già soccorso un escursionista di 58 anni caduto lungo il sentiero della Vasche a Valmadrera: pure per lui si sono mobilitati i soccorritori dell'eliambulanza, che, dopo la prima assistenza e dopo averlo recuperato, lo hanno trasferito in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato, almeno lui fortunatamente in condizioni non gravi. Daniele De Salvo