Si tuffa nel fiume e non riemerge: ragazzino di 12 anni disperso a Cassano d’Adda Il giovanissimo è scomparso nel canale del Linificio a Cassano d’Adda. In corso le ricerche di sommozzatori e volontari. È il terzo episodio drammatico in pochi giorni sul fiume Adda. Tensione altissima in zona