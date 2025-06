Bmw con quattro giovani si schianta contro il guardrail sulla Gardesana: morto ragazzo di 18 anni

Malcesine, 16 giugno 2025 – Incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda. Il teatro dei fatti è la strada Gardesana, all’altezza della località Navene. Una Bmw con a bordo quattro giovani, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro il guardrail, che ha fatto accartocciare l’abitacolo, trafiggendolo.

Il bilancio

Nell’impatto, un 18enne del posto ha perso la vita. Un altro ragazzo è rimasto ferito, le sue condizioni non sono gravi. È stato condotto in ambulanza al vicino ospedale di Peschiera del Garda. Gli altri due occupanti dell’auto sono usciti illesi dall’incidente.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Caprino Veronese e quelli della compagnia di Malcesine. Il 118 ha inviato un’automedica, due ambulanze e l’elicottero, anche se non è stato necessario il trasporto aereo. Le cause della fuoriuscita di strada sono ancora da accertare, ma si indaga sull’ipotesi di alta velocità o di un possibile colpo di sonno.

Rilievi e traffico

La Gardesana è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica e il ripristino della sicurezza. Si sono create lunghe code. In questo periodo, difatti, sono moltissimi non solo i residenti ma anche i turisti che si muovono sulle rive del Benaco per recarsi nelle principali località in cerca di fresco e per trascorrere qualche ora in serenità