Alla Questura di Monza arrivano sette nuovi agenti, “garantiremo maggiore sicurezza”

Monza, 25 giugno 2025 – Sette nuovi poliziotti entrano in servizio alla Questura di Monza. I neo agenti arrivati negli uffici di via Montevecchia, andranno a potenziare l’organico in servizio nelle specialità della Polizia di Stato, come la Polizia stradale e la Polizia ferroviaria.

Le Volanti della Questura durante un'operazione di controllo nel piazzale della stazione di Monza

Caratteristiche

I poliziotti hanno un’età che va dai 22 ai 28 anni, provengono da una precedente esperienza nelle forze armate, a seguito della quale hanno scelto di continuare il loro servizio a favore del cittadino nella Polizia di Stato e hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 20 giugno scorso, dopo avere frequentato le Scuole allievi agenti della Polizia di Stato di Piacenza e Trieste, dove hanno svolto il 229° corso di formazione.

La Questura di Monza è molto attiva anche sul fronte della prevenzione delle truffe agli anziani

Assegnazioni

Sin da subito, i nuovi arrivati saranno assegnati alle articolazioni della Questura, della Stradale e della Polfer, e andranno a incrementare gli organici degli uffici, in particolare per rafforzare l’ufficio passaporti ed il controllo del territorio. Proprio settimana scorsa, a Monza c’era stata una convocazione straordinaria del Consiglio comunale proprio sull'allarme sicurezza e sull’aumento dei reati in città.

I dati dell’assessore

In quell’occasione, l’assessore Ambrogio Moccia aveva snocciolato una serie di dati relativi all’attività svolta dalle forze dell’ordine nel corso del 2024. Dall’aumento degli arresti (+225% rispetto all’anno precedente) a quello delle denunce (+4,1%), tendenza di crescita preoccupante che aveva invertito un trend che tra 2022 e 2023 era stato invece in calo. Le persone denunciate dalla sola Locale monzese sono aumentate nel 2024 del 58,3%.