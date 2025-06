Trovato cadavere a Cologne: è Matteo Formenti, il bagnino della piscina di Castrezzato dove è morto un bimbo di 4 anni

Cologne (Brescia), 25 giugno 2025 – Tragico ritrovamento questa mattina a Cologne, in località via Cappuccini, ai piedi del Monte Orfano. Intorno alle 11.30, in un’area boschiva non lontana da un ristorante, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo, deceduto da diversi giorni. Si tratta di Matteo Formenti, il bagnino della piscina di Castrezzato (dove è avvenuta la tragedia del bimbo di 4 anni, annegato dopo essere caduto nell’acqua) che risultava scomparso e per il quale erano scattate le ricerche.

Matteo Formenti, l'assistente bagnanti della piscina di Castrezzato scomparso da casa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, insieme a quelli della Compagnia di Chiari e della Stazione di Cologne, supportati dagli esperti della scientifica che stanno effettuando i rilievi del caso. L’area è stata transennata mentre proseguono le indagini per ricostruire le dinamiche del decesso. Si sarebbe trattato di un gesto volontario. Nessuno ha il permesso di accedere tranne i militari al lavoro.

La notizia del ritrovamento, intanto, si è diffusa nella Franciacorta e nell’ovest bresciano, in questi giorni già tragicamente toccati dalle notizie di cronaca. Il sindaco di Chiari Gabriele Zotti, che nelle scorse ore si era mobilitato per ritrovare il bagnino, ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza ai familiari del giovane. Formenti, 37 anni, era molto conosciuto a Chiari, dove faceva anche volontariato.