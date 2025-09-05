Lentate tiene a bada il Seveso. Nuovi lavori contro le esondazioni

Oltre alle vasche di laminazione, un nuovo intervento di messa in sicurezza del corso del fiume Seveso è in programma a breve sulle sponde del tratto che attraversa il paese.

È stato infatti approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle sponde del fiume Seveso, nel tratto di pertinenza comunale compreso tra via XXIV Maggio e viale Italia. Si tratta di un intervento atteso e necessario, che risponde a criticità strutturali dovute al progressivo degrado delle difese spondali, aggravato dall’azione erosiva delle piene.

Il progetto prevede la demolizione delle opere ammalorate e la realizzazione di nuove difese in massi ciclopici, più solide e compatibili con l’assetto idraulico del corso d’acqua, garantendo al contempo la tutela della vicina pista ciclopedonale e delle aree limitrofe.

"Si tratta di un passo concreto verso la salvaguardia del territorio e della sicurezza dei cittadini, ma anche di un gesto di cura verso il nostro ambiente fluviale, che merita di essere preservato e valorizzato", spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Turconi Sormani.

L’intervento ha un costo coplessivo preventivato di 300mila euro. L’opera è resa possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia, nell’ambito del programma per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno e avranno una durata prevista di circa due mesi.

A breve dovrebbero risolversi anche i problemi emersi a luglio in via Tintoretto, dove si sta lavorando alle vasche di laminazione.