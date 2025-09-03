Carlo Acutis, i ricordi della sua scuola: “Dava ripetizioni di informatica ai gesuiti”

Violenze

CronacaCarlo Acutis, i ricordi della sua scuola: “Dava ripetizioni di informatica ai gesuiti”
3 set 2025
SIMONA BALLATORE
Mara Guerra, storica bidella dell’Istituto Leone XIII frequentato dal ragazzo. “Aiutava fratel Besana a usare il computer per trasmettere la preghiera nelle aule”

Milano, 4 settembre 2025 – “Mi sembra ancora di vedere Carlo correre nel corridoio”. Mara Guerra ha 66 anni e da 36 lavora all’Istituto Leone XIII di Milano, la scuola frequentata da Carlo Acutis che, tra tre giorni, sarà chiamato santo. Lei è la storica bidella, o come si dice oggi “assistente di piano“. Ama profondamente il suo lavoro, che lascerà alla fine dell’anno per andare in pensione.

Sono trascorsi vent’anni. Ha visto correre e diventare grandi tanti alunni. Perché ricorda Carlo così bene?

“Carlo era un “primino“ e sul mio piano ci sono 12 classi. Di solito ci metti del tempo a conoscere tutti, soprattutto i più tranquilli. Cominci dai “discoli“. Lui invece era un bravo ragazzo, molto educato. Fratel Besana, il gesuita che per tanti anni si prese cura dell’istituto, continuava a dirmi: “Mara, mi chiami Carlo Acutis della quarta ginnasio all’intervallo e lo fai venire su?“. E io pensavo: “Povera stella, non gli lasciano neanche i 20 minuti di intervallo! Un giorno affrontai l’argomento: “Carlo, ma perché ti chiama sempre? Ci vai volentieri?“”.

E lui, come rispose?

“Tutto sorridente mi spiegò che fratel Besana voleva imparare a usare il computer: sapendo che lui era particolarmente bravo, gli chiedeva consigli, si faceva spiegare tutto, gli chiedeva aiuto. E poi Carlo mi disse: “Mara, stiamo facendo una cosa molto bella. Vogliamo trasmettere la preghiera del mattino in tutte le aule, tramite i computer“. Era proprio soddisfatto, non gli dispiaceva “perdere“ quei 20 minuti che tanti ragazzi aspettano così tanto. Andava volentieri e tutti i padri spirituali della scuola lo conoscevano bene”.

Riuscirono nell’impresa?

“No, purtroppo all’inizio della seconda ginnasio Carlo si è ammalato. Se n’è andato all’improvviso. Ricordo quei giorni: da mamma, sono stata molto male. Nei miei pensieri lo vedo tutte le mattine che corre per tornare in classe perché è in ritardo. In fondo è sempre rimasto nella nostra scuola, il suo nome circolava ogni anno, sempre con maggiore intensità. C’è un’aula che porta il suo nome, è la sua: sono tornata a lavorare in quel piano. Finirò di lavorare qui con una consapevolezza: ho conosciuto un santo”.

Domenica andrà a Roma?

“Certo! Partirò con la delegazione del Leone XIII, prenderemo il treno notturno. Non sentirò la stanchezza, mi aiuterà Carlo”.

