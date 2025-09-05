Un Autodromo in versione kart

A due passi dal Tempio della velocità, l’Autodromo di Monza, è nata una nuova arena che sta facendo battere il cuore a piccoli e grandi appassionati di motori. Si chiama Monza Kart Arena e ha aperto da poco più di 2 mesi a Peregallo di Lesmo, in via Maggi, a meno di 200 metri dall’ingresso dell’Autodromo. Non un semplice passatempo, ma una pista di go-kart elettrici che si propone come versione in scala ridotta del circuito mondiale. L’arena si distingue per modernità e attenzione alla sicurezza. I kart sono suddivisi per fasce d’età: dai mezzi adatti ai bambini dai 7 ai 13 anni fino ai modelli adatti a chi ha dai 14 anni in su.

Il tracciato, lungo 470 metri e largo 5, interamente indoor, alterna rettilinei e curve per garantire sorpassi spettacolari. Non manca un omaggio all’Autodromo: una curva con pendenza al 35% che richiama la leggendaria parabolica. "Tutti gli autodromi del mondo hanno una pista di kart accanto, mancava solo Monza", racconta Davide Galli, uno dei fondatori assieme a Roberto Frigerio e Massimiliano Miniaci. Intuizione vincente: la pista è sempre piena. I kart raggiungono i 55 chilometri orari, ma chi gira sotto i 34“ può sbloccare la “mappatura Monza“, arrivando fino ai 70. C’è persino un biposto, pensato per famiglie e coppie, che domenica verrà usato dagli atleti diversamente abili dell’Associazione Silvia Tremolada.

A.S.