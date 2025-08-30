Dalle vasche del Seveso alla Nazionale dei Giovi

Violenze

Michele Mezzanzanica
MonzaBrianza
30 ago 2025
GABRIELE BASSANI
La trasformazione del tratto cittadino della Nazionale dei Giovi e la realizzazione delle vasche di laminazione del Seveso sono i grandi cantieri in corso, destinati a cambiare non solo l’aspetto ma anche la funzionalità e la sicurezza di Lentate. I lavori sulla Nazionale dei Giovi, finanziati con 3 milioni dal Pnrr, sono in fase avanzata con la creazione della ciclabile e di marciapiedi ai lati della provinciale: l’obiettivo è consentire spostamenti in sicurezza e accesso alle numerose attività commerciali che negli ultimi anni sono sorte lungo questo asse viabilisitico. Rotatorie, attraversamenti ciclopedonali protetti con “isole salvagenti” e aiuole compongono il quadro complessivo dell’intervento. Nelle prossime settimane dovrebbe partire anche l’intervento di riqualificazione di piazza San Vito e del tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e viale Italia, mentre è in corso di completamento il restyling della piazza principale di Copreno e delle strade circostanti.

Fondamentali per la sicurezza idrica, i lavori di completamento delle vasche di laminazione del Seveso, i cui cantieri - nei giorni di maltempo - hanno creato disagi con l’allagamento di strade e abitazioni, in particolare nelle zone di via Tintoretto. Quelle di Lentate sono le vasche più a Nord del complesso sistema di regimentazione del Seveso progettato e finanziato dalla Regione. Altri cantieri sovracomunali attesi ormai da anni e di cui si dovrebbe vedere presto l’avvio sono quelli per le opere complementari di Pedemontana, tra cui spicca l’annosa questione di via Canturina, al confine con Meda.

Ga.Bass.

