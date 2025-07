L’area giochi di via Volta cambia look

Un’area riqualificata, più sicura e accogliente. E con un occhio di riguardo per i più piccoli. Ha cambiato volto, anche grazie al finanziamento regionale, l’area giochi di via Volta, situata nella parte semicentrale della città (lato Nord), non distante dalla famosa tettoia Gavazzi e dal Polo Tecnologico Brianza. Punto di forza dell’intervento è un grande dipinto a terra che ha riqualificato una piastra in cemento esistente e non utilizzata. Quest’opera artistica variopinta nasce con l’obiettivo di stimolare l’immaginazione, la socialità e il movimento dei bambini attraverso il gioco e l’arte. Ambientata in uno spazio fantastico ispirato all’universo, l’opera trasforma il pavimento dell’area bimbi in un percorso ludico da esplorare con il corpo e la mente. Il cuore dell’opera è un razzo spaziale, che rappresenta il punto di partenza per un viaggio giocoso: da qui comincia un gioco della campana reinventato, dove ogni salto diventa un lancio verso nuove galassie. Intorno al razzo, inoltre, si snodano diversi giochi interattivi: un percorso di forme da unire, per stimolare l’osservazione e la coordinazione; un gioco a coppie ispirato al celebre Twister; un percorso a zigzag; una pista per la corsa, da percorrere di slancio fino al razzo, modo perfetto per scaldarsi prima di iniziare il viaggio tra i pianeti del gioco della campana. L’intervento dell’amministrazione, tuttavia, non si limita al completamento e all’abbellimento dei giochi. Una delle esigenze più sentite dalle famiglie era infatti quella di rendere il parco più inclusivo e più sicuro. Oltre alla sostituzione dei giochi danneggiati, pertanto, sono state posate pavimentazioni antitrauma ed eliminate le barriere architettoniche. Le essenze arboree esistenti sono state potate e implementate, grazie a un consistente intervento di piantumazione. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di città giardino che era stato voluto dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Simone Gargiulo. Lo scopo era quello di valorizzare le numerose aree verdi della città inserendole nel tessuto urbano con giochi e attrazioni varie. Oltre a via Volta erano stati annunciati interventi anche in via Risorgimento, via Romagna e in via don Bonzi.

G.G.