Altri due palazzi da cinque piani. Appartamenti sull’ex fabbrica: "Via libera alla riconversione"

La Giunta comunale di Monza ha appena approvato il Piano attuativo per la riconversione dell’area dismessa tra via Monte Albenza e via Volterra, nel quartiere San Fruttuoso. L’ex zona industriale, estesa su 7.300 metri quadrati, sarà trasformata in un complesso residenziale con due edifici di cinque piani, aree verdi e spazi pubblici. Con il via libera, il progetto passa ora alla fase operativa, segnando un passo avanti nella rigenerazione urbana della città. L’iter, avviato nel 2023, ha previsto verifiche di compatibilità con il Piano generale del territorio, valutazioni ambientali e paesaggistiche da parte della Regione Lombardia, e analisi in seno alla Conferenza dei servizi e alla Commissione per il paesaggio. Dopo la raccolta delle osservazioni dei cittadini, il piano è stato affinato con modifiche che ne hanno rafforzato il carattere green, accogliendo i rilievi derivati dal dialogo dell’amministrazione comunale con la comunità. La strada è quella di una maggiore sostenibilità ambientale: la convenzione urbanistica include l’uso di materiali drenanti per le pavimentazioni pubbliche e piantumazioni conformi ai Criteri ambientali minimi (Cam). Inoltre, il verde esistente lungo via Volterra sarà preservato per garantire la permeabilità del suolo e contrastare l’effetto isola di calore. Il progetto prevede la demolizione dei capannoni esistenti per lasciare spazio ai due nuovi edifici residenziali.

Circa mille metri quadrati, pari al 20% della superficie edificabile privata, saranno destinati a bilocali e trilocali di edilizia convenzionata a prezzi calmierati, per cercare di venire incontro a chi cerca casa in una città dove il mercato immobiliare è sempre più inaccessibile. L’intervento include anche la cessione al Comune di 3.000 metri quadrati di aree a standard, di cui oltre 2.700 dedicati a verde pubblico attrezzato con percorsi pedonali, giochi per bambini, illuminazione, siepi, alberature e una Casetta dell’acqua. Non solo estetica: l’intervento include opere di riqualificazione delle strade circostanti. Via Volterra sarà dotata di nuovi parcheggi e colonnine di ricarica elettrica, mentre via Monte Albenza vedrà marciapiedi rinnovati e pavimentazioni moderne. Un restyling che promette di rendere il quartiere più vivibile e connesso.

"Questo è un importante passo per il quartiere San Fruttuoso - dichiara l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti -. Si dà inizio all’esecuzione di un progetto di rigenerazione urbana che trasforma un’area industriale dismessa a ridosso della Villa Torneamento in un luogo vivo e sostenibile. Rigeneriamo, investiamo nel futuro e tuteliamo il verde e la qualità della vita dei cittadini".