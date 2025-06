Il giardinetto di via Puglia si rifà il look

Il giardinetto di via Puglia è tornato a spalancare i cancelli ai cittadini del quartiere San Giuseppe. Con vialetti e spazi per il tempo libero rifatti e verde ripiantumato. E tra poco toccherà anche al vicino parco di via Calatafimi, ora in fase di restyling. I due interventi, che complessivamente valgono più di 300mila euro, rientrano nel più ampio piano di riqualificazione urbana che interessa sette aree verdi cittadine nel corso del 2025, per un investimento totale di 1,5 milioni di euro. Oltre a via Puglia e via Calatafimi, sono compresi i parchi di via Pier della Francesca, Sant’Alessandro, via Monte Bianco, via Solone-Boezio e via Guardini.

Il giardinetto di via Puglia ha visto il rifacimento degli oltre 800 metri quadrati di vialetti pedonali: via le vecchie lastre in cemento, sostituite da una nuova pavimentazione drenante, più sicura e confortevole. I prati, in parte danneggiati dal passaggio dei mezzi durante i lavori, sono stati sistemati e preparati per la semina, che sarà completata non appena le condizioni climatiche lo permetteranno. Diverso, ma altrettanto ambizioso, l’intervento in corso nel parco di via Calatafimi, dedicato a Sergio Ramelli. Qui, il cantiere si concentra sulla revisione delle aree gioco e degli arredi urbani. In arrivo nuovi giochi accessibili, pavimentazioni anti-trauma, percorsi ciclabili e interattivi, oltre a panchine, tavoli da picnic, ping pong e un nuovo verde fatto di alberi e aiuole. Intanto c’è stato qualche mugugno da parte dei cittadini. Nei giorni scorsi, a ridosso della recinzione del parco di via Calatafimi, sono comparsi sacchi di rifiuti abbandonati, mentre alcuni residenti hanno lamentato la prolungata chiusura delle aree verdi.

