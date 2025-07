Il mercato entra nel vivo. Fucina, poker di acquisti

Umberto Cortelazzi non si prende tutto come sembrava all’inizio. Per lui ci sarà “solo” l’incarico da direttore sportivo alla Fucina di Muggiò come del resto aveva fatto egregiamente negli ultimissimi anni alla Fc Milanese, prima del disimpegno societario dello scorso dicembre e la parentesi al Ponte San Pietro. In panchina non ci andrà lui, ma Agostino Mastrolonardo che così ritrova l’Eccellenza dopo l’anno in Promozione a Lesmo. Eccellenza già cavalcata nelle precedenti esperienze a Giussano (dove portò la Vis Nova dalla Prima Categoria alla serie D), Lazzate e Oltrepo. Ora la nuova avventura alla corte di Luciano Pace e con un progetto diverso dal solito ma che sia Cortelazzi che Mastrolonardo sapranno ben interpretare. La squadra cambierà parecchio, verrà ringiovanita (come ha precisato Pace qualche settimana fa) e plasmata su immagine e somiglianza del ds. Intanto quattro nomi buoni ci sono già a partire dal portiere che sarà il 27enne Andrea Monzani che il “Korte” pesca dalla serie D del Club Milano dove faceva da vice a Simone Stucchi. Ciò non gli ha impedito di collezionare una decina di presenze. È al Club Milano dal 2020, in precedenza era al Busto 81, prima ancora Inveruno e Pro Patria. Dal Meda (18 presenze quest’anno) fa ritorno a Muggiò il difensore centrale classe 2000 Davide Campanella. Era già stato in gialloblù dal 2020 al 2024 vincendo anche un campionato di Promozione, poi un paio di stagioni al Calvairate. Da Under era stato in serie D tra Pro Sesto e Tritium. Come Campanella anche Riccardo Moratti (foto a sinistra) vanta trascorsi nel Calvairate, dove nel campionato di Eccellenza appena terminato è stato titolare inamovibile a centrocampo (33 presenze e tre reti). Anche per lui si tratta di un ritorno: ha giocato anche a Pavia e nell’Alcione. Ancora Calvairate nel curriculum di Simone Eberini (foto a destra), esterno d’attacco classe 2003 molto dinamico ma che non disdegna a pungere in fase realizzativa. Basti dire che ha chiuso con sei reti all’attivo. Ha giocato anche a Treviglio ma il settore giovanile è tutto “made in Brianza” tra Seregno e Renate.