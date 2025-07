Un’altra tragedia in stazione. Quarantenne travolto e linea ferroviaria in tilt

Un’altra giornata difficile, la seconda in tre giorni, per il traffico ferroviario sulla linea Chiasso-Milano per l’investimento da parte di un treno di un quarantenne, che è deceduto. Come era già accaduto due giorni prima a un ventenne, che a sua volta ha perso la vita.

Ieri i disagi per i pendolari sono cominciati di prima mattina e hanno avuto inizio sempre alla stazione di via Arosio. L’allarme è scattato alle 8.14 per l’uomo che si trovava sul secondo binario ed è stato travolto da un treno merci.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza che hanno constatato il decesso della persona travolta, oltre a personale della Questura e dei vigili del fuoco. Un altro uomo e una donna hanno avuto un malore nell’assistere alla tragedia e uno dei due è stato portato in ospedale. Rfi ha subito fatto sapere che i treni avrebbero subìto "limitazioni e cancellazioni". Alle 9.30 un aggiornamento segnalava rallentamenti fino a 30 minuti, mentre alle 10 la situazione della circolazione è stata dichiarata ripristinata, ma con ritardi per i treni Intercity di 80 minuti e di 40 per i treni regionali.

La stessa situazione si era verificata lunedì, quando verso le 16 sempre in via Arosio è stato travolto un ragazzo di 21 anni, che si trovava sul primo binario ed è stato investito al passaggio del convoglio che da Saronno viaggiava verso Albairate. In quell’occasione il traffico ferroviario aveva subìto ritardi fino a 90 minuti.

S.T.