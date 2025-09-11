Cogliate, morta la donna di 77 anni travolta da una ruspa in via Piave

Cogliate (Monza e Brianza), 11 settembre 2025 – Non ce l’ha fatta la donna di 77 anni travolta da un’escavatrice mercoledì 10 settembre a Cogliate. Troppo gravi le ferite riportate. Il decesso è avvenuto nelle ore immediatamente successive al grave incidente, all’ospedale di Saronno dove la settantenne era stata portata. Ogni tentativo messo in atto dai medici del pronto soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

Una strada pericolosa

L’incidente si è verificato nella cittadina brianzola alle 18,30 circa in via Piave, strada del centro storico della cittadina monzese, che arriva da Barlassina e che in quel tratto dove si è verificato l’incidente è caratterizzata da una strettoia, nota ai residenti proprio per la sua pericolosità e insidiosità, caratterizzata anche dall’assenza del marciapiede.

Il ricovero in ospedale

La donna stava camminando sul lato destro del marciapiede, lo stesso lungo il quale procedeva la ruspa. Il conducente alla guida del mezzo pesante, 58 anni, non si sarebbe accorto della presenza della donna centrandola in pieno. Scaraventata a terra, la 77enne ha riportato delle gravissime ferite e un profondo trauma cranico. Nell’immediato è stata soccorsa da un’infermiera residente nelle vicinanze, che è subito arrivata per prestarle le prime cure. Poi l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, che l’hanno condotta in codice rosso all’ospedale di Saronno, distante pochi chilometri.

I rilievi della polizia locale

Nonostante le cure messe in atto e le manovre rianimatorie in terapia intensiva, la donna è spirata poche ore dopo. Anche il conducente dell’escavatrice è stato soccorso e portato all’ospedale di Garbagnate Milanese in stato di choc. Sul posto per ricostruire i rilievi e la dinamica gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Desio.