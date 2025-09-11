Dal Frisi di Monza alla copertina di Science. Il matematico Giona Casiraghi: “Il mio algoritmo ci salverà dai dazi”

Monza – C’è un giovane ricercatore monzese dietro lo studio che ha appena conquistato la copertina di Science, la più prestigiosa rivista scientifica al mondo. Si chiama Giona Casiraghi, ha 35 anni ed è cresciuto tra le aule del liceo scientifico Frisi di Monza, prima di volare al Politecnico di Zurigo, dove oggi lavora come ricercatore alla Chair of Systems Design. Insieme al collega altoatesino Luca Verginer e allo svizzero Georges Andres, Casiraghi ha firmato un articolo che affronta un nodo cruciale: la fragilità della catena di approvvigionamento dei farmaci. Uno studio che arriva in un momento delicato. L’amministrazione statunitense ha annunciato nuovi dazi verso i partner commerciali e i prodotti farmaceutici rischiano di finire nel mirino, mettendo in difficoltà una supply chain già debole.

Perché il vostro articolo è arrivato fino alla copertina di Science?

“Il tema è centrale per la sicurezza nazionale, non solo americana. Eventi come i dazi trumpiani o la guerra in Ucraina dimostrano quanto sia fragile la distribuzione di farmaci critici. Molti sono prodotti in Asia, spesso in pochissimi stabilimenti, e bastano attriti commerciali o blocchi improvvisi per far scattare carenze globali. Science ha voluto sottolineare l’impatto di queste scelte geopolitiche. L’Europa non è meno esposta degli Stati Uniti”.

In cosa consiste il vostro lavoro?

“Abbiamo usato modelli di rete probabilistici avanzati per mettere in evidenza la forte asimmetria tra Paesi che producono farmaci di alto valore e quelli che si concentrano sui generici. Abbiamo costruito una mappa della produzione globale e dei flussi commerciali, così da individuare i punti in cui l’approvvigionamento è più rischioso. Questo permette di capire quali farmaci richiedano scorte doppie o più fornitori e di testare scenari di interruzione, anticipando gli effetti a catena”.

Tradotto: che benefici concreti potrà avere il vostro modello?

“Stiamo realizzando un ’gemello digitale’ della rete mondiale di fornitura farmaceutica. Lo colleghiamo a dati doganali, dichiarazioni normative e avvisi di carenza, eseguendo stress test per capire dove il sistema può cedere e come intervenire in modo mirato. Terremoti, tensioni geopolitiche o anche piccoli attriti commerciali possono scatenare mancanze di antibiotici, anestetici o antidolorifici. I dazi, in questo contesto, rischiano di essere un colpo devastante”.

Dunque potremmo ritrovarci senza farmaci essenziali?

“Non sarebbe un rischio remoto. Durante la pandemia di Covid lo abbiamo visto: la sicurezza farmaceutica è ormai una questione di sicurezza nazionale. Anche l’Italia vive un rischio per i dazi trumpiani: senza il mercato americano le aziende potrebbero smettere di fabbricare i farmaci meno redditizi”.

Il prossimo passo?

“Cerchiamo di capire la resilienza, cioè la capacità di resistere agli choc. Ora stiamo ampliando il progetto con altri partner internazionali: la ricerca sulla catena di approvvigionamento farmaceutica è appena all’inizio”.