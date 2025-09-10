In Brianza terzo grave infortunio sul lavoro in tre giorni. Operaio resta incastrato in un macchinario

Vimercate (Monza e Brianza), 10 settembre 2025 – Mentre i sindacati preparano una manifestazione, a Monza, contro le morti sul lavoro, in Brianza si consuma l’ennesimo dramma. Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato in un macchinario, all'interno di un'azienda tecnica di via Martiri dei Boves a Vimercate nella tarda mattinata di oggi. Soccorso grazie alla chiamata dei colleghi, l'uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto per i rilievi i tecnici ATS e la Polizia Locale. A rendere ancora più intollerabile l’incidente, c’è che si tratta del terzo incidente sul lavoro in Brianza da inizio settimana. Cioè in tre giorni.

Lunedì 8 settembre ha perso la vita Mamadou Tourè, un operaio di 48 anni e padre di quattro figli, morto mentre lavorava al tornio in un'azienda metalmeccanica. Inoltre, lo stesso giorno, un altro lavoratore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo dopo una caduta in un cantiere edile a Desio (Monza).

E dunque, come detto, i sindacati scendono in piazza per chiedere provvedimenti efficienti per migliorare la situazione della sicurezza sul lavoro. Appuntamento a Monza, in piazza Castello, alle 18. Il corteo è stato organizzato da Cub con la Rete Lotte Sociali Monza e Brianza, di cui fanno parte anche Arci Scuotivento, FOA Boccaccio 003, S.I.Cobas e USB Unione Sindacale di Base. La mobilitazione chiede l'approvazione della legge sul reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro, e l'abolizione delle norme che indeboliscono i controlli sulla sicurezza e la salute.