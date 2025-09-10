Liste d’attesa, senza fretta
Liste d'attesa, senza fretta
In Brianza terzo grave infortunio sul lavoro in tre giorni. Operaio resta incastrato in un macchinario
10 set 2025
REDAZIONE MONZA BRIANZA
10 set 2025
REDAZIONE MONZA BRIANZA
In Brianza terzo grave infortunio sul lavoro in tre giorni. Operaio resta incastrato in un macchinario

L’incidente si è verificato in un’azienda tecnica di via Martiri dei Boves a Vimercate. Soccorso, il 35enne è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Lunedì il decesso di Mamadou Tourè, padre di quattro figli

Vimercate (Monza e Brianza), 10 settembre 2025 – Mentre i sindacati preparano una manifestazione, a Monza, contro le morti sul lavoro, in Brianza si consuma l’ennesimo dramma. Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato in un macchinario, all'interno di un'azienda tecnica di via Martiri dei Boves a Vimercate nella tarda mattinata di oggi. Soccorso grazie alla chiamata dei colleghi, l'uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Sul posto per i rilievi i tecnici ATS e la Polizia Locale.  A rendere ancora più intollerabile l’incidente, c’è che si tratta del terzo incidente sul lavoro in Brianza da inizio settimana. Cioè in tre giorni. 

Lunedì 8 settembre ha perso la vita Mamadou Tourè, un operaio di 48 anni e padre di quattro figli, morto mentre lavorava al tornio in un'azienda metalmeccanica. Inoltre, lo stesso giorno, un altro lavoratore è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo dopo una caduta in un cantiere edile a Desio (Monza).

E dunque, come detto, i sindacati scendono in piazza per chiedere provvedimenti efficienti per migliorare la situazione della sicurezza sul lavoro. Appuntamento a Monza, in piazza Castello, alle 18. Il corteo è stato organizzato da Cub con la Rete Lotte Sociali Monza e Brianza, di cui fanno parte anche Arci Scuotivento, FOA Boccaccio 003, S.I.Cobas e USB Unione Sindacale di Base. La mobilitazione chiede l'approvazione della legge sul reato di omicidio e lesioni gravi sul lavoro, e l'abolizione delle norme che indeboliscono i controlli sulla sicurezza e la salute.

