Brad Pitt corre nel Parco di Monza: l’anteprima di ‘F1. Il film’: la star di Hollywood è il pilota Sonny Hayes

Monza, 26 giugno 2025 – Brad Pitt corre nel Parco di Monza, in tenuta da jogging, alle sue spalle la maestosa sopraelevata nord del vecchio tracciato. È una delle immagini più evocative di “F1. Il film”, il kolossal americano dedicato al mondo della Formula 1, proiettato ieri sera in anteprima all’Uci Cinema di Lissone, in un evento privato fortemente voluto dall’Autodromo di Monza.

In sala, giornalisti ma soprattutto collaboratori e dipendenti del Tempio della Velocità, invitati dal direttore generale Alfredo Scala e dal presidente di Sias Giuseppe Redaelli. Un omaggio al circuito brianzolo, che ha ospitato alcune delle scene più suggestive del film, rendendosi coprotagonista, anche senza parlare, nella narrazione di un mondo adrenalinico e spettacolare.

La pellicola, firmata da una grande produzione hollywoodiana, è il frutto di oltre due anni di lavorazione, per tanti circuiti delle corse della massima competizione automobilistica. E per chi ancora nutriva dubbi sulla presenza della star americana nel Parco, ora non ci sono più scuse: Brad Pitt a Monza c’è stato, eccome.

Le riprese, rigorosamente blindate, hanno fatto esplodere la "Pitt-mania" la scorsa estate. L’attore aveva effettivamente girato alcune scene nel Parco, a giugno, trattenendosi solo per qualche giorno.

La trama racconta il ritorno in pista di Sonny Hayes (Pitt), ex pilota ritirato negli anni Novanta dopo un incidente che ha segnato la sua carriera. Rientra per salvare la squadra in crisi dell’amico Ruben Cervantes (Javier Bardem) e fare da guida al giovane e talentuoso Joshua Pearce (Damson Idris). Il rapporto tra i due piloti, inizialmente competitivo, si evolve tra strategie, rivalità e rispetto reciproco. Il risultato è un film che mescola velocità, dramma e passione, portando lo spettatore dentro l’abitacolo grazie a spettacolari riprese on board. E proprio Monza è il teatro della prima, cruciale collaborazione tra i due protagonisti. Un trionfo sfiorato, interrotto da un imprevisto che rappresenta un momento cruciale nell’evolversi della storia.