Torna l’Historic Gran Prix. Autodromo d’altri tempi

Un autodromo d’altri tempi, tra tornanti e scorci mozzafiato. È così che si trasformeranno, oggi, le Mura Veneziane di Città Alta in occasione della 21a edizione del Bergamo Historic Gran Prix, un evento che ormai è entrato nel cuore dei bergamaschi e che ogni anni richiama migliaia di appassionati di motori. Protagoniste, come sempre, saranno le auto e le moto storiche, quelle che hanno fatto la storia dell’automobilismo e del motociclismo: oltre 130 mezzi, dai ruggenti anni ‘20 fino ai mitici ‘70. In passerella sfileranno Aston Martin Le Mans, Ferrari 250 Gt California, Porsche 356, Shelby Cobra, Mercedes 300 Sl, Alfa Romeo Zagato, Jaguar E-type,, Bugatti Type 35. E ancora: Ducati, Norton, Gilera, Laverda, Honda e MV Agusta, per ricordare il mito di Carlo Ubiali. Quattro le manche previste per le auto, due per le moto, tutte concentrate nel pomeriggio, con una chicca per gli appassionati: la partenza “alla Le Mans“, con i piloti che corrono verso le vetture schierate a spina di pesce. Domenica mattina, in Colle Aperto, i mezzi saranno esposti come gioielli in un museo a cielo aperto, gratuito e aperto a tutti. Il Circuito delle Mura è lo stesso dove tutto iniziò nel 1935, con il trionfo di Tazio Nuvolari. Il percorso chiuso al traffico, si snoderà per 2.980 metri. Ma sotto il cofano c’è anche un cuore. L’evento sostiene la Onlus Spazio Autismo Bergamo, a cui saranno devoluti i fondi raccolti. Sulle Mura saranno presenti Andrea Locatelli, che partecipa al mondiale Superbike e alcuni ex campioni bergamaschi come Fausto Oldrati.

Michele Andreucci